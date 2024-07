Sharon Stone sbarca a Taormina in tailleur “pigiama” e turbante

Sharon Stone è atterrata in Sicilia e ha già stupito tutti con il primo look sfoggiato a Taormina, il perfetto compromesso tra eleganza e comodità

Fonte: Getty Images Sharon Stone a Taormina

Sharon Stone è attesa alla cerimonia di chiusura del Taormina Film Festival, in programma venerdì 19 luglio, con la stessa emozione dei bambini che attendono il Natale. Per la prima volta nella sua carriera riceverà in premio il Cariddi d’Oro, riconoscimento prestigioso conferito ai grandi nomi del cinema, e intanto l’attrice è già approdata in terra sicula, sfoggiando un look davvero particolare. Si può essere chic in “pigiama” e turbante? Sharon può.

Il look di Sharon Stone a Taormina

C’è sempre qualcosa di magnetico in Sharon Stone e no, non ci riferiamo soltanto alla sua evidente bellezza. L’attrice riesce a catturare con uno sguardo, un sorriso, anche con le parole che nel suo caso spesso sono tutt’altro che felici. Basti pensare a tutte le volte in cui ha raccontato dei momenti difficili vissuti nella sua vita, in primis la malattia e in ultimo l’intervista nella quale ha rivelato di aver perso ben 18 milioni di dollari, beffata da chi ha approfittato di lei e della sua momentanea debolezza.

La Stone è riuscita a riprendere in mano le redini della propria vita, dimostrando di avere tempra e carattere. E proprio quel carattere, che oggi mette anche al servizio degli ultimi, è sempre presente nei suoi look. Vada per le grandi firme e gli accessori all’ultimo grido, ma la vera forza dell’attrice è scegliere capi e abbinamenti che rispecchino appieno la sua personalità. Il look come estensione ed espressione di sé, cosa che in fondo dovrebbe essere un cardine nella moda.

Così, atterrata all’aeroporto di Fontanarossa con un volo privato, Sharon Stone ha sfoggiato una mise fresca, estiva e molto particolare concepita con l’aiuto del suo personal stylist Paris Libby. Un misto di glamour e simpatia, che poi sono le sue cifre vincenti: il completo è un tailleur in lino con stampa sui toni dell’azzurro, del blu e del grigio, abbinato a un turbante che copre completamente il suo nuovo taglio cortissimo. Ai piedi sandali blu, rigorosamente bassi e super comodi, e per spezzare la “monotonia” cromatica una borsa di un bel giallo su cui spicca un ex voto dorato (ed è subito Dolce & Gabbana).

Sharon Stone premiata col Cariddi d’Oro alla carriera

Protagonista assoluta dell’ultima giornata del Taormina Film Festival, Sharon Stone riceverà il Cariddi d’oro alla carriera direttamente dalle mani di Elvira Amata, Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Una cerimonia sul palco dello splendido Teatro Antico di Taormina per una delle attrici che hanno davvero segnato la storia del cinema, consegnandoci interpretazioni uniche, personaggi e donne diventate iconiche. Proprio come lei.

Una su tutte? Catherine Tramell, scrittrice di successo nonché sospettata di omicidio che in Basic Instinct fa perdere la testa al detective Nick Curran (Michael Douglas), e la scena in cui accavalla le gambe. Scena che, tra l’altro, la Stone ha riproposto in versione aggiornata e altrettanto sensuale condividendo una foto in lingerie su Instagram.

Il Cariddi d’Oro è l’ennesimo riconoscimento per la Stone, un premio che nei settant’anni della kermesse è stato assegnato ad altre grandi donne del cinema come Jessica Lange, Sophia Loren, Nicole Kidman, Isabelle Huppert, Gina Lollobrigida e Monica Vitti.