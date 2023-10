Fonte: Getty Images Sharon Stone statuaria col look in pelle alla Milano Fashion Week

Sembra impossibile che Hollywood possa “dimenticare” una diva senza tempo come Sharon Stone. Secondo le parole dell’attrice, però, è successo. Per una sua “disabilità”. Sono trascorsi più di 20 anni da quando un ictus l’ha colpita: nonostante l’1% di sopravvivenza, la Stone ce l’ha fatta e non ha mai perso la voglia di sorridere e di amare la vita, benché le tragedie recenti che l’hanno messa a dura prova, come la scomparsa dell’amatissimo nipotino e del fratello in pochi anni.

Sharon Stone contro Hollywood: la malattia e la disabilità

Sharon Stone ha voluto raccontarsi in una lunga intervista a People. Ha voluto soprattutto ripercorrere uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero quando è stata colpita da un ictus, rischiando di morire. L’1% di possibilità di sopravvivenza. “Per molto tempo ho voluto far finta di stare bene”. Nonostante abbia preso parte ad alcuni film e serie TV, a seguito della sua “disabilità” la Stone ha accusato Hollywood di averla messa da parte.

“Ho una disabilità. Ho bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto perché i miei farmaci per il cervello funzionino, altrimenti rischio crisi epilettiche. Per questo non vengo facilmente ingaggiata oggi. Queste sono le cose con cui ho avuto a che fare negli ultimi 22 anni, e ora ne parlo apertamente”. La Stone ha ammesso che questo è il motivo per cui non viene facilmente ingaggiata per le pellicole hollywoodiane.

Il recupero è stato tutt’altro che facile. “Balbettavo, non vedevo correttamente”. Per un lungo periodo, ha anche sofferto di perdita di memoria. Ma la Stone non ha solo “perso” Hollywood, quel mondo dorato che tanto dà e altrettanto sceglie di togliere all’improvviso. Perché, dopo l’ictus, la vita della Stone è stata completamente stravolta.

Sharon Stone: “Ho perso tutto: i soldi, mio figlio, la carriera”

Dopo l’ictus, c’è stata nel 2004 una feroce battaglia legale per la custodia del figlio. Che ha perso, per la scena cult di Basic Instinct: sì, proprio quella ha “influenzato” i giudici a favore dell’ex Ron Bronstein, affidando così a lui il figlio Roan. Ma un ulteriore problema si è aggiunto di recente, ovvero la perdita dei soldi a causa del crollo della Silicon Valley Bank. “Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui”, ha detto, secondo quanto riferito da Paris Match.

“Ho perso tutto, i miei soldi, la custodia di mio figlio, la carriera. Ho perso tutte quelle cose che ritieni siano la tua vera identità, la tua vita”. Nonostante le sue lotte, però, non ha mai ancora oggi recuperato la maggior parte di ciò che le è stato tolto. Ma ci dà anche una grande lezione: “Ho raggiunto un momento in cui penso che va bene così, in cui riconosco di essere a posto”.

La Stone è fiera del suo percorso, di tutto ciò che ha dovuto affrontare, di come lo ha affrontato e di essere arrivata fin qui. “Mi sento orgogliosa di me stessa e fiera dei miei risultati: dal sopravvivere all’aiutare anche gli altri a sopravvivere”. Una forza della natura, una diva che – proprio – non ha mai smesso di essere tale.