Spesso fama e successo presentano un conto molto salato da pagare, anche in termini di sicurezza. Lo sa bene Sharon Stone, che da circa due anni deve fare i conti con uno stalker ossessionato da lei: l’uomo, che ha cercato in numerose occasioni di entrare in contatto con l’interprete di ‘Basic Instict’, sostiene di aver avuto con lei anche un figlio. Una situazione estremamente delicata per l’attrice americana e per la sua famiglia, che stanno cercando di porre fine alla situazione con l’aiuto di un detective privato.

Chi è lo stalker di Sharon Stone

Si chiama Sandor Boros ed è un veterano delle forze speciali dell’esercito ungherese: questo l’identikit dello stalker che da tempo perseguita l’attrice Sharon Stone. Da due anni l’uomo cerca ininterrottamente di mettersi in contatto con la star: decine le lettere e le e-mail inviate, l’ultima risalente proprio a qualche giorno fa. Negli scritti, Sandor afferma di essere stato fidanzato con la Stone alla fine degli anni ’80, e di aver avuto da lei un figlio, morto poco dopo la nascita in un incidente stradale. Dichiarazioni che tradiscono un quadro psicologico tutt’altro che roseo dell’uomo, mentalmente disturbato e convinto di fatti mai accaduti.

Secondo l’investigatore privato della famiglia Stone, Boros sarebbe l’uomo immortalato qualche mese fa dalle videocamere di sorveglianza della villa della sorella di Sharon.”Si è presentato di recente alla casa della mamma di Sharon, poi a quella del fratello e infine della sorella. Era tutto organizzato, era in missione” ha fatto sapere il detective, spiegando come queste segnalazioni abbiano “alzato il livello di preoccupazione per Mrs Stone, sua madre di 90 anni, suo fratello e sua sorella, perché sono tutti dei bersagli”.

La brutta avventura dell’attrice di ‘Basic Instinct’

I recenti episodi di stalking ai danni di Sharon Stone arrivano otto anni dopo le persecuzioni di un altro uomo, contro cui era stato emanato un ordine restrittivo. Sandor Boros, tuttavia, non pare impensierito dalle eventuali sanzioni in cui potrebbe incorrere: sono moltissime le e-mail indirizzate all’attrice, l’ultima inviata con l’intenzione di scoprirne l’indirizzo.

Il suo avvistamento più recente risale allo scorso maggio nell’aeroporto di Londra: in quell’occasione stava per imbarcarsi su un volo per l’Ungheria dopo essersi recato a Los Angeles con l’intenzione di parlare con Sharon. Una storia quasi da brividi che, ci auguriamo, termini il prima possibile senza nessun tipo di risvolto negativo.

La nuova vita di Sharon

Intanto, nonostante le attenzioni ossessive del suo stalker, Sharon Stone continua a vivere la sua quotidianità. Lontana dalle scene da diversi anni, l’attrice ha trovato un nuovo equilibrio grazie alla passione per la pittura: solo qualche giorno fa, ha infatti inaugurato una mostra alle porte di New York. Sono 19 le opere in esposizione fino al 3 dicembre alla C. Parker Gallery di Greenwich, Connecticut, poco distante dalla Grande Mela.

L’esibizione, intitolata Welcome to my garden, è un vero e proprio viaggio nel mondo interiore della diva americana, che grazie a tela e pennelli è riuscita a ritrovare il sorriso nonostante i gravi problemi di salute e il progressivo allontanamento da Hollywood. Un modo alternativo di fare terapia che sta dando comunque i suoi frutti.