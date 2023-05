Sharon Stone esagera su Instagram: a 65 anni in bikini è la più bella

Fonte: IPA Sharon Stone, emblema di resilienza: splende sul red carpet con l’abito alla greca

Sharon Stone è pronta per la bella stagione. L’attrice, classe 1958, ha condiviso sul suo account Instagram un selfie in bikini. Passa il tempo ma la star di Basic Instict è più bella che mai. Nell’immagine, che ha subito ricevuto moltissimi ‘mi piace’, le sue curve sono messe in risalto da uno striminzito costume verde animalier, firmato Dolce & Gabbana, con reggiseno a triangolo e slip con laccetti.

Sharon Stone ha completato il look con degli occhiali da sole mentre ha lasciato i corti capelli al naturale. Lo scatto è stato realizzato nella sua villa di Beverly Hills: impossibile non notare alle spalle di Sharon il grande ritratto di Marilyn Monroe, mentre il cane della Stone, Bandit, è sul divano che ammira la sua famosa padrona.

Sharon Stone stupisce in bikini hot animalier a 65 anni

Tanti i commenti positivi, molti dei quali da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. La stilista Vera Wang e la collega Michelle Pfiffer hanno commentato con alcune emoticon di fuoco mentre Brooke Burke ha scritto: “Che regina, non credo tu sia mai stata più bella di così”. La cantante Rita Ora non ha esitato a definirla “icona”. Applausi pure da parte di Kelly Rowland e Lana Parilla.

Non è la prima volta che Sharon Stone indossa questo bikini: un anno fa l’aveva mostrato in un post decisamente più erotico. A bordo piscina, in topless, e coperta solo da una asciugamano che le copriva il seno. “Gratamente imperfetta in un giorno perfetto”, aveva scritto a corredo dell’immagine.

Sharon Stone in bikini: è rifatta? Come si mantiene in forma

Sharon Stone ha rivelato il suo segreto di bellezza al Wall Street Journal: colazione a base di frutta, qualche nuotata in piscina e un po’ di squat, bagni con i sali del Mar Morto e tante ore di sonno (impegni di lavoro, permettendo).

Da tempo la diva di Hollywood ha detto addio al botox, di cui ha fatto abuso negli anni Novanta. Oggi preferisce invecchiare con naturalezza e con uno stile di vita sano, senza alcun tipo di artificio. In un’intervista dello scorso anno a Vogue Arabia, Sharon Stone ha spiegato di aver smesso con la chirurgia estetica dopo aver avuto un ictus nel 2001.

“Dopo l’ictus mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato”, ha dichiarato. Un trauma che l’ha spinta a dire basta con botox e filler vari.

Tanto che ha dovuto rinunciare pure ad una possibile love story: “Sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no, non intendevo fare il botox. Se perché non faccio il botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita”.

La drammatica vita privata di Sharon Stone

Sui social network Sharon Stone si mostra sempre positiva e sorridente nonostante i tanti momenti complicati che hanno segnato la sua vita privata. L’attrice ha avuto ben nove aborti spontanei a causa di una malattia autoimmune e dell’endometriosi e pertanto non è mai riuscita ad avere dei figli in maniera biologica.

Qualche mese fa, invece, Sharon Stone ha annunciato di avere un tumore fibroide e ha dovuto dire addio al fratello minore Patrick Joseph Stone. L’uomo, 57 anni, è deceduto in seguito a un attacco di cuore. L’interprete ha poi confessato che Patrick era il padre del piccolo River, il nipote scomparso due anni fa a soli 11 mesi per una insufficienza multiorgano causata da una sepsi.