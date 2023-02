Sharon Stone perde il fratello Patrick a 57 anni: era il papà del nipotino River

Non può esserci consolazione quando se ne va per sempre la persona a te più cara, sangue del tuo sangue. Sharon Stone si è chiusa in un silenzio che fa rumore più di mille parole alla notizia della morte del fratello minore Patrick, che la moglie Tasha ha annunciato con immensa tristezza. Pat – come lo chiamavano in famiglia e gli amici – era il papà del piccolo River, il nipotino che la Stone ha perso a soli 11 mesi lo scorso anno. Un altro evento drammatico nella vita dell’attrice, che appena pochi mesi fa aveva ricevuto una diagnosi di tumore fibroide.

Sharon Stone, morto il fratello Patrick a 57 anni

Patrick era il fratello più piccolo della diva di Hollywood. Il loro era un rapporto meraviglioso, di quelli che si trovano in ogni famiglia che si rispetti: ci si ama, ci si sostiene, si litiga talvolta ma si resta sempre uniti e pronti a tendere una mano di aiuto quando occorra. Pat, come lo chiamavano le persone a lui più care, aveva soltanto 57 anni e alle spalle uno degli eventi più dolorosi che un padre possa vivere: la perdita del figlio River, che aveva soltanto 11 mesi e di cui la Stone ha parlato a più riprese.

Per l’attrice è un nuovo, ennesimo lutto che si aggiunge a tanti dolori già vissuti sia in famiglia che personalmente. La morte del nipotino River è stata sconvolgente anche per noi semplici lettori, dopo la preghiera di Sharon Stone per quel “miracolo” che non è mai arrivato. Poi la diagnosi di tumore fibroide di cui ha dato notizia lo scorso novembre, con un appello alle donne sull’importanza della prevenzione e della cura di sé.

Pat Stone, le parole della moglie e il pensiero per il piccolo River

La notizia della morte di Patrick Stone si è diffusa in men che non si dica a partire dalle pagine di TMZ, che ha riportato in esclusiva qualche dettaglio in merito alla scomparsa dell’uomo. Stando al giornale, Pat è morto domenica mattina in Pennsylvania, dove viveva con la moglie e i figli Hunter e Kaylee. Un rappresentante dell’ufficio del medico legale ha rivelato, inoltre, che a quanto pare la causa della morte sarebbe stato un attacco cardiaco improvviso, ma non è chiaro se al momento del decesso fosse a casa oppure ricoverato in ospedale.

Sharon Stone al momento ha deciso di chiudersi nel silenzio, al contrario della cognata Tasha, moglie del defunto Pat. Proprio lei ha condiviso un lungo post sui social per dare il triste annuncio e le sue sono parole cariche di dolore. Quello di una donna che ha perso il grande amore della sua vita, dopo aver dovuto dire per sempre addio al figlio poco prima che compisse un anno: “Mi sembra che il mio cuore mi sia stato strappato via dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River (…). Non so cos’altro dire, lui era il mio mondo. (…) Mi ha dato 3 bellissimi bambini che amava e adorava. Ha fatto in modo di farmi sapere quanto mi amava e quanto io sia importante per lui e, se non lo sentivo in quel momento, mi diceva sempre ‘Aspetta di invecchiare, capirai quello che dico’. Ho capito dal primo giorno che l’ho visto che l’avrei sposato“.

“Volevo una vita con lui e, anche se 20 anni sono tanti, non sono bastati. Era la mia anima gemella”. Poi ha concluso con il pensiero più dolce per il piccolo River: “Ti amo tesoro. Il mio augurio in tutto questo è che ora almeno River abbia il suo papà con sé e spero che voi due vi stiate divertendo. Per favore dagli il più grande abbraccio e bacio da tutti noi e tienilo lontano dai guai”.