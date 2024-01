Paura per Taylor Swift, arrestato uno stalker che tentava di entrare nella sua abitazione

La polizia di New York ha arrestato un uomo che cercava di introfularsi nell'appartamento di Taylor Swift. L'identità dello stalker non è stata diffusa

Fonte: IPA Taylor Swift

Taylor Swift sta vivendo un momento magico, ma anche lei deve fare i conti con i lati negativi della popolarità e del successo. La cantante, che nell’anno appena concluso ha messo a segno moltissimi record e visto il suo patrimonio notevolmente cresciuto, è infatti perseguitata da uno stalker. Stando ad un rapporto della polizia di New York, l’uomo sarebbe stato arrestato proprio mentre tentava di entrare nell’abitazione della star. Taylor, che probabilmente non si trovava a casa in quel momento, non ha riportato alcun danno.

Taylor Swift, arrestato uno stalker fuori dalla sua abitazione

Brutta avventura per Taylor Swift. La polizia di New York ha infatti arrestato nel pomeriggio un uomo che aveva tentato di entrare nell’abitazione della popstar. Pantaloni beige, sneaker e giubbotto blu, il presunto stalker era riuscito a farsi strada nel palazzo in cui si trova l’appartamento della cantante. Non è chiaro se l’artista fosse in casa, ma qualche ora prima la sua scorta aveva fatto controlli nel pianerottolo. L’ultimo avvistamento pubblico della Swift, risale allo scorso giovedì presso lo studio di registrazione Electric Lady a Manhattan.

Fonte: IPA

I condomini dell’edificio hanno comunque raccontato alla polizia di aver notato l’uomo nelle scorse settimane. Qualcuno ha spiegato di averlo avvistato sulle scale del palazzo: “L’ho trovato mentre dormiva, con un mazzo di fiori in mano”. A chi gli aveva chiesto cosa volesse, il ragazzo aveva risposto senza giri di parole: “Voglio incontrare Taylor“. Nonostante le autorità non abbiano diffuso l’identità dell’arrestato, circola uno scatto che lo ritrae in manette dopo l’arresto da parte del New York Police Department (NYPD). Il soggetto in questione sembra avere tra i 20 e i 30 anni, capelli scuri ed una felpa con cappuccio leggera.

Non è la prima volta che Taylor Swift si trova a fare i conti con uno stalker. Nel 2018 un 22enne aveva già fatto irruzione nell’abitazione newyorchese della cantante, ed era stato poi ritrovato addormentato dalla polizia. Il ragazzo era stato quindi arrestato con l’accusa di stalking, furto con scasso, atti criminali e violazione di domicilio.

Da Taylor Swift a Sharon Stone, le star vittime di stalking

Proprio come nel film Bodyguard, in cui Whitney Houston assoldava Kevin Costner per proteggersi da un maniaco che la perseguitava, moltissime star devono fare i conti con stalker e fan ossessivi. E Taylor Swift è solo l’ultima in ordine di tempo. L’attrice Sharon Stone, ad esempio, è alle prese da due anni con un uomo che la segue e che sostiene di aver avuto un figlio da lei: Sandor Boros, veterano delle forze speciali dell’esercito ungherese, ha inviato alla star decine di email, e cercato di incontrarla presentandosi sull’uscio della villa della sorella.

Né sono immuni al fenomeno le star italiane. Michelle Hunziker e Federica Panicucci hanno ricevuto per mesi messaggi sessisti e minacce di morte da un uomo poi identificato dalla polizia. Nella lista, anche Elisabetta Canalis: perseguitata da un uomo ai tempi di Controcampo, la showgirl fu costretta a cambiare abitazione, e decise di dedicarsi al Krav Maga, un’arte marziale che l’avrebbe aiutata a difendersi dalle aggressioni.