Taylor Swift è ormai una regina della musica mondiale. Il suo The Eras Tour ha macinato tantissimi successi su successi e la cantante è anche seguitissima sui social. Taylor Swift, con i suoi look sempre azzeccati, è anche un’ispirazione nel campo dello stile in qualsiasi sua uscita pubblica. Di recente la star mondiale della musica ha sfoderato allo stadio un capo d’abbigliamento davvero sorprendente. La cantante, infatti, ha indossato un bomber bianco e rosso, dal valore sbalorditivo, mentre sosteneva in platea il fidanzato Travis Kelce, impegnato in una delle sue partite di campionato.

Taylor Swift, la costosa giacca allo stadio

Taylor Swift, malgrado il suo enorme successo mondiale, riesce a ritagliarsi spesso uno spazio di tempo per tifare per il fidanzato, Travis Kelce, giocatore di football americano. Proprio in occasione di una delle ultime partite dello sportivo, la cantante ha selezionato un capo d’abbigliamento molto originale. La star della musica ha abbinato, infatti, a dei pantaloni scuri, una giacca beije con dei ricami rossi. Sul capo spalla, infatti, erano disegnate delle strisce rosse e delle stelle in tinta.

Taylor Swift ha deciso di seguire sugli spalti dello stadio l’incontro sportivo dei playoff dei Kansas City Chiefs insieme all’amica Cara Delevingne, come riportato dal Daily Mail. Il colore dei ricami della giacca era abbinato a quello del cappellino di lana a coste, indossato dalla cantante per l’occasione. Sotto il caldo berretto, spuntava la chioma bionda della pop star, lasciata liscia e sciolta. Taylor Swift ha coordinato anche il suo make-up al resto del look, optando anche per un rossetto di un rosso acceso, perfettamente in tinta.

La giacca di Taylor Swift non era sorprendente, però, solo nel ricamo, ma anche nell’esorbitante prezzo sbordato dall’artista per acquistarla. La giacca, infatti, ha un costo di 1800 dollari, ma la somma pagata dalla cantante ha contribuito a una buona causa. Infatti tutti i proventi della vendita di queste particolari giacche vengono donati al Watts Labour Community Action Committee. Il capospalla è stato confezionato con cura in lana boucle italiana e pelle di agnello e foderato in viscosa.

Taylor Swift, il dettaglio gioiello

Taylor Swift indossa sempre dei look che sono d’ispirazione per tutti i suoi ammiratori. Anche nella recente uscita con l’amica Blake Lively, l’artista ha scelto d’indossare un abito in velluto verde e degli stivali al ginocchio, perfetti per qualsiasi donna. La cantante riesce sempre a selezionare dei capi d’abbigliamento sorprendenti e di sicuro impatto. Allo stadio per assistere alla partita del fidanzato Travis Kelce, la star della musica ha scelto un look casual e sportivo, senza rinunciare, però, a dei dettagli di stile unici.

Oltre ai ricami originali della giacca e al berretto colorato, Taylor Swift ha indossato una collanina d’oro con un ciondolo a forma di cuore di Vanessa Bryant. Sotto la giacca, la cantante ha abbinato un altro capo di colore rosso. Infatti la star della musica ha scelto per la sua uscita allo stadio un dolcevita in tinta.

