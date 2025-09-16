Sharon Stone, giacca scollatissima e foto ad alta seduzione a 67 anni

Sharon Stone è la protagonista della capsule Mugler re/edit: blazer vertiginoso, ensemble rosso e foto che celebrano glamour e provocazione

IPA Look super elegante di Sharon Stone per Mugler

Sharon Stone torna a dettare le regole della seduzione. Nella nuova campagna re/edit di Mugler, l’attrice icona di Basic Instinct appare con un magnetismo che trascende tempo ed età. Gli scatti mostrano la star sessantasettenne in un blazer nero a righe dalla scollatura vertiginosa: un look che alterna autorità e sensualità, potere e desiderio.

L’atmosfera ricorda una messa in scena teatrale, in cui ogni dettaglio amplifica il carisma naturale della Stone. Con questa campagna, Mugler propone un dialogo tra eredità cinematografica e audacia contemporanea, dimostrando ancora una volta che le vere icone non seguono le regole: le reinventano.

Il blazer scollato che fa impazzire i fan

Gli scatti hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico di Instagram, diventando virali in poche ore. In uno di questi, l’attrice appare in piedi, tra le gambe di un modello sdraiato sul letto: un’immagine che riecheggia atmosfere cinematografiche anni ’90, ma con un tocco di modernità.

Le foto ricordano le scene di tensione erotica che hanno reso celebre Sharon Stone, ma con un linguaggio nuovo, che la consacra ancora una volta come icona trasgressiva e fuori dagli schemi.

La capsule re/edit tra glamour e provocazione

La collezione re/edit rielabora 24 look d’archivio di Thierry Mugler, creati tra il 1985 e il 2000. Si tratta di capi iconici riportati in vita con un’estetica aggiornata, destinati a conquistare una nuova generazione di appassionati di moda. Fotografie dal forte impatto visivo rimandano a firme storiche come Guy Bourdin ed Helmut Newton, con un linguaggio che fonde moda e provocazione.

Sharon Stone diventa così il ponte perfetto tra passato e futuro. La sua presenza scenica incarna il glamour delle origini di Mugler e allo stesso tempo dà un volto moderno al concetto di femminilità potente e consapevole. Non è un caso che la maison abbia scelto proprio lei come protagonista di questa operazione di recupero creativo.

Scatti sensuali con un modello in primo piano

Altri frame mostrano la Stone seduta su una consolle, mentre osserva dall’alto il modello disteso sul letto, o in pose che mettono in risalto i dettagli delle sue mani guantate. In un altro scatto, l’attrice si piega in avanti, avvicinandosi al volto del modello in un gioco di seduzione sottile e allo stesso tempo esplicito. Le immagini, volutamente provocatorie, puntano a ribaltare gli stereotipi di genere, mettendo la donna al centro come figura dominante.

Il dialogo visivo tra i due protagonisti diventa il cuore della campagna, in un continuo alternarsi di sguardi, gesti e contrasti cromatici. La scelta delle location, una stanza dalle luci soffuse e successivamente un set esterno con piscina, amplifica l’effetto cinematografico, facendo della campagna una sorta di mini-film fotografico.

Il ritorno di un’icona di stile senza tempo

In un cambio di set, Sharon Stone appare in un ensemble rosso acceso, mentre osserva il modello impegnato in esercizi a bordo piscina. È l’ennesima conferma di come la diva sappia reinventarsi, trasformando ogni apparizione in un manifesto di forza e stile. Il rosso, colore del desiderio e della passione, amplifica la potenza narrativa dello shooting.