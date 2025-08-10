Lo stato in cui Olly e i suoi amici hanno lasciato il tavolo al ristorante scatena la polemica sul web

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Olly

Che Csaba dalla Zorza non lo venga mai a sapere. La raffinatissima esperta di galateo non potrebbe reggere la vista del tavolo dopo il passaggio di Olly e della sua rumorosa comitiva di amici. Il cantante genovese, vincitore dell’ultime edizione del Festival di Sanremo, si è fatto malamente notare sui social per via di una cena decisamente sopra le righe, tra bicchieri rovesciati e mozziconi impunemente lasciati sulla tovaglia bianca.

La scalmanata cena di Olly

Federico Oliveri, in arte Olly, nonostante il successo, è rimasto lo stesso ragazzone spensierato che era prima di diventare famoso. Il 24enne vincitore del Festival di Sanremo 2025 continua a frequentare gli amici di sempre e a godersi la brezza marina della sua Genova. Peccato, però, che lo faccia con troppa enfasi. Olly, assieme al produttore Jun e a una folta comitiva di ragazzi – tutti maschi – sono stati ospiti di un ristorante del capoluogo ligure, dove si sono decisamente fatti notare. Litri di vino, sigarette e canti a squarciagola con i pugni sul tavolo a battere il tempo.

Video della serata circolati sui social mostrano il cantante alternare ogni boccone di pasta al pesto a un tiro di Malboro, mentre gli amici riempiono l’atmosfera di un festoso fracasso. Dopo il passaggio della compagnia, mozziconi sul tavolo, vino rosso versato sulla tovaglia bianca e parecchia spazzatura lì dove non dovrebbe esserci. “Balorda” è la nostalgia cantata da Olly sul palco dell’Ariston, ancor più balorda la cena con gli amici.

La polemica sui social

I video della festa e, ancor di più, le foto della tavola a fine serata, sono ben presto diventati virali sul web, scatenando l’ira degli utenti. Su X, c’è chi parla di “pura maleducazione” e chi addita il comportamento di Olly e dei suoi amici come “sgradevole e irrispettoso”. La tovaglia macchiata, le tazzine e i bicchieri rovesciati, i mozziconi e i pacchetti di sigarette ovunque, sono definiti da un utente “una delle cose più schifose mai viste”. Italiani popolo di galanti e c’è chi arriva a definire la comitiva “non ragazzi ma bestie”.

I più severi affermano che “a queste persone” non si dovrebbe permettere di “mettere mai più piede in nessun locale d’Italia”. Mentre c’è chi nel caos scorge una citazione artistica, la tavola sporca riprenderebbe quella della copertina dell’ultimo album del cantautore genovese. “Cafone” e “maleducato” sono tra i commenti che più si ripetono, mentre l’instagrammer commentatore vip Alessandro Rosica alza l’asticella del biasimo.

“Non si smentiscono mai – scrive Rosica, sottintendendo che questa non sia la prima volta – per non parlare del dopo in hotel”. La comitiva genovese, secondo quanto riportato dall’influencer, vive “senza regole e rispetto per nessuno”. Si parla persino di un rapporto sconsiderato con le donne “che usano a turno e poi umiliano bloccandole ovunque”. A parer nostro, un commento che travalica la comprensibile indignazione scatenata dal disordine al ristorante.

Anche Belen “maleducata” come Olly

L’incapacità di rispettare le regole del vivere civile sembra, in questi giorni, accomunare Olly a Belen Rodriguez – con cui si vocifera il giovane cantante abbia avuto un breve flirt. Anche la showgirl si è recentemente fatta notare per via di un atteggiamento considerato ben poco educato. Belen è stata beccata a litigare con un controllore, rea di aver spostato un birillo per parcheggiare la propria auto in sosta vietata e, una volta sgridata, ha preferito inveire contro il parcheggiatore piuttosto che chiedere scusa.