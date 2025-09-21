Jacqueline e Ultimo in crisi? Il messaggio della madre di lui svela la verità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jacqueline e Ultimo

Cosa sta succedendo fra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo? Secondo alcune indiscrezioni i due sarebbero in crisi da tempo. Nonostante la presenza costante della giovane ai concerti del compagno abbia di fatto smentito questa possibilità i gossip non si spengono e sono in tanti a scommettere che la relazione sia ormai arrivata al capolinea.

Jacqueline e Ultimo, il commento della signora Anna

Ne è convinto soprattutto Alessandro Rosica, esperto di gossip che su Instagram ha condiviso un post in cui lascia intendere che la crisi fra Jacqueline e Ultimo sia nata a causa della presenza della figlia di Heather Parisi sui social. “Ti sei comportata male e lo sai. Hai sempre messo i social davanti al tuo compagno. Potevi portare più rispetto a una persona che ama la riservatezza, e non buttarlo sempre in pasto a fotografi e Instagram”, ha scritto.

Accuse che sono arrivate in coincidenza con la pubblicazione di alcune foto inedite da parte di Jacqueline Luna Di Giacomo. La giovane infatti ha pubblicato degli scatti che raccontano la sua gravidanza trascorsa a New York in compagnia di Ultimo. Nelle immagini postate su Instagram però il cantante non è mai presente, forse proprio per rispettare la sua volontà di riservatezza.

A smentire ogni ipotesi di crisi però è arrivato il commento di Anna Sanseverino, la mamma di Ultimo. La signora Anna infatti è stata fra i primi a commentare le foto di Jacqueline. “Nostalgia! Bellissimi ricordi che porterò nel cuore sempre”, ha scritto. Un indizio importante che sembra cancellare ogni gossip su una possibile rottura fra il cantante romano e la sua compagna.

Fondamentale nella vita di Ultimo, Anna Sanseverino ha creato con Jacqueline un ottimo rapporto. Poco dopo la nascita del piccolo Enea la giovane aveva condiviso alcuni pensieri sui social, ringraziando la suocera per il suo sostegno e la presenza costante in un momento delicato come il post parto. “L’aiuto per una neo-mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici. È oro averlo…E io sono così fortunata ad avere come spalla nonna Anna – aveva spiegato, pubblicando una foto con la donna -. Senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni. Grazie per essere il mio punto di riferimento in questo viaggio. Spero di essere per Enea la mamma meravigliosa che sei tu”.

Le parole di Ultimo su Jacqueline

Da sempre molto riservato e schivo, Ultimo ha trovato l’amore con Jacqueline dopo l’addio all’ex Federica Lelli. Un legame fortissimo nato da un colpo di fulmine dopo una serata romantica a Roma, nel quartiere Trastevere. All’epoca la figlia di Heather Parisi studiava recitazione negli Stati Uniti ed era già una grande fan dell’artista romano.

“Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’ – aveva spiegato -. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.