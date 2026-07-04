Ultimo, la scaletta del concerto a Tor Vergata del 4 luglio

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IPA Ultimo

Roma si trasforma nella Capitale della musica live per quello che è già stato classificato come uno degli eventi più imponenti dell’anno. Questa sera, la spianata di Tor Vergata ospita il concerto di Ultimo in un raduno di massa che richiama circa 250.000 spettatori, delineando i contorni di quello che possiamo liberamente definire come un vero e proprio fenomeno generazionale. Il live, al via dalle ore 20:30, prevede oltre tre ore di musica ininterrotta. Per il cantautore romano si tratta dell’apice di un percorso artistico giocato interamente in casa, davanti a una platea sconfinata arrivata da ogni parte d’Italia.

Il piano dell’area e la caccia al soundcheck

L’attesa dei fan è iniziata già nei giorni scorsi, che si è trasformata pure in una ricerca virale di dettagli sui social network. I video rubati durante i blindatissimi soundcheck della vigilia sono stati analizzati frame dopo frame nel tentativo di intercettare l’ordine d’uscita dei brani e le novità negli arrangiamenti.

Sul fronte logistico, l’organizzazione dello spazio sottopalco di Ultimo è in gran parte la storia stessa dell’artista. I diversi settori del prato, i cosiddetti PIT, non seguono la classica numerazione numerica o alfabetica, ma sono stati rinominati con i titoli dei dischi che hanno segnato la carriera di Ultimo. Il pubblico si ritrova così diviso tra le aree denominate Pianeti, Peter Pan, Colpa delle favole, Solo, Alba e il recente Altrove, in una scelta simbolica che trasforma la pianta del concerto in una linea del tempo interattiva.

La struttura dello show: tra hit e set acustici

Secondo le indiscrezioni trapelate dalle prove generali, la scaletta definitiva oscilla tra i 25 e i 30 brani. Lo spettacolo è strutturato per essere dinamico, che alterna quindi l’impatto sonoro della band al completo ai momenti di intimità più pura, dove il cantautore siede da solo al pianoforte.

Il repertorio spazia dai successi da classifica ai brani più introspettivi della sua discografia. Nella prima parte trovano spazio grandi classici come Tutto questo sei tu e Cascare nei tuoi occhi, affiancati da ballate come Romantica e Pazzo di te. La possibile scaletta scava poi nei nodi più complessi della sua produzione attraverso tracce da sempre legate al nucleo storico del fandom, quali Questa insensata voglia di te, Sabbia e Chiave, per poi aprirsi alla densità di Mille universi, Poesia senza veli e Capolavoro.

Il segmento acustico e più intimo è invece affidato a perle come Quando dorme la città, Ovunque tu sia, Equilibrio mentale e Il bambino che contava le stelle. In chiusura, data la vicinanza geografica ai quartieri in cui l’artista è cresciuto (San Basilio, ad esempio), è previsto un omaggio alla Città Eterna.

Nota di cronaca a margine: nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno individuato e sventato alcuni tentativi di truffa legati al secondary ticketing e alla vendita di biglietti contraffatti, garantendo il regolare svolgimento dell’afflusso. I cancelli sono pronti ad aprirsi su quella che sarà una notte record per la musica dal vivo italiana.

Ecco la possibile scaletta: