Ultimo, il gesto prima del concerto a Tor Vergata: prove generali aperte ai fan con disabilità

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IPA Ultimo apre le prove generali del concerto

Sabato 4 luglio Ultimo salirà sul palco di Tor Vergata, a Roma, per quello che si preannuncia come uno dei concerti più attesi dell’anno. L’evento è andato sold out in pochissimo tempo e, da giorni, i fan più affezionati sono già accampati fuori dai cancelli pur di conquistare un posto in prima fila.

Un affetto che in pochi possono vantare e che Ultimo non ha mai dato per scontato. Il cantante, infatti, non perde occasione di ringraziare il suo pubblico per il sostegno ricevuto in tutti questi anni e, questa volta, ha deciso di dedicare un’attenzione speciale ai fan con disabilità, aprendo per loro le porte delle prove generali e offrendo la possibilità di vivere tutta l’emozione del concerto in anteprima, in un contesto più accessibile.

Ultimo apre le prove generali ai fan con disabilità

Manca ormai pochissimo al concerto che porterà 250mila persone a Tor Vergata, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Un appuntamento che entrerà nella storia della musica italiana e che, ancora prima di iniziare, tra tende e appostamenti con ben 10 giorni di anticipo, ha già raccontato il legame speciale tra Ultimo e il suo pubblico.

Ma, prima che il grande show entri nel vivo, alcune persone hanno già potuto vivere un momento che difficilmente dimenticheranno.

Nella serata del 2 luglio, infatti, Ultimo ha scelto di aprire le porte delle prove generali ai fan con disabilità, permettendo loro di emozionarsi con i brani del live in anteprima e di vivere un’esperienza più serena prima della serata con il grande pubblico.

A raccontare quei momenti è stato il profilo Ultimo Records, che ha condiviso alcuni spezzoni della serata: “Ieri sera le porte della prova generale sono state aperte per la prima volta a tutte le persone con disabilità che ne hanno fatto richiesta“.

“L’emozione nei vostri occhi è qualcosa che non potremo mai dimenticare, per questo faremo di tutto per far sì che quella di ieri non sia stata “solo” una prima volta, ma la prima di molte altre. È una promessa”, ha scritto il profilo.

Grande attesa per il concerto di Ultimo

La promessa di rendere questo appuntamento un’iniziativa destinata a ripetersi racconta ancora una volta quanto Ultimo tenga al suo pubblico. Un legame che il 4 luglio raggiunge il suo momento più atteso, quando 250mila persone si ritroveranno a Tor Vergata per assistere a un concerto che ha già il sapore della storia.

L’attesa, però, si respira già da giorni. I fan più affezionati hanno deciso di accamparsi fuori dai cancelli con largo anticipo, sfidando il caldo pur di conquistare un posto tra le prime file. Un entusiasmo che ha spinto lo stesso cantante a intervenire sui social, invitando tutti a non esporsi troppo a lungo alle alte temperature e a evitare di mettersi in coda con troppo anticipo.

A rendere ancora più impressionante l’evento ci pensano i numeri: 250mila spettatori attesi, un palco lungo 140 metri e una serie di maxischermi pensati per permettere a tutti di seguire lo spettacolo. I numeri parlano da soli, ma è l’atmosfera che si respira a raccontare quanto questo concerto sia speciale.