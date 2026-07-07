Ultimo, al concerto di Tor Vergata anche l’ex Federica Lelli (che canta a squarciagola)

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IPA Ultimo

Impossibile non notarla mentre in mezzo alla folla cantava a squarciagola alcune delle canzoni scritte per lei. Al mega concerto di Ultimo a Tor Vergata c’era anche lei, Federica Lelli, ex del cantante.

Federica Lelli, ex di Ultimo, al concerto di Tor Vergata

La modella e influencer infatti non poteva perdersi il live di Ultimo ed è stata avvistata fra la folla mentre cantava e si emozionava di fronte alle canzoni dell’ex fidanzato. Federica Lelli e Ultimo sono stati legati dal 2017 al 2019 proprio quando la carriera del cantante stava decollando e nel periodo in cui sono uscite alcune fra le sue canzoni più belle.

Brani come 22 settembre, La stella più fragile dell’universo e I tuoi particolari che raccontano proprio la storia d’amore con la modella, scritte nel corso della relazione. Dopo l’addio, Federica e Ultimo sono rimasti in buoni rapporti e l’affetto fra i due non è mai terminato.

Così tanto che Federica Lelli ha scelto di prendere parte al concerto di Tor Vergata a Roma. La modella era presente a poca distanza dal palco insieme ai 250mila spettatori che hanno partecipato all’evento. Federica è stata infatti inquadrata in diversi video e riconosciuta dai fan di Ultimo, lei stessa ha postato alcune clip mentre cantava insieme all’amico Mirko Giorgi, con lei al concerto, 22 settembre.

Lo stesso Ultimo qualche tempo fa aveva raccontato di averla scritta per ricordare un momento speciale della sua storia d’amore con Federica Lelli, quando erano saliti insieme sulla ruota panoramica di Londra. La canzone era in scaletta al live e la giovane l’ha cantata a squarciagola.

“Cantare la canzone che ti ha dedicato è un altro tipo di emozione”, il commento al video.

Jacqueline Luna di Giacomo sotto il palco per Ultimo

Al concerto di Ultimo era presente anche Jacqueline Luna Di Giacomo, nuova compagna di Ultimo. Dopo l’addio infatti il cantante ha iniziato una relazione con la figlia di Heather Parisi, mentre Federica, dopo una breve storia con Matteo Berrettini, ora è single.

Jacqueline era in prima fila per applaudire Ultimo e per condividere con lui la gioia del record del concerto, cantando le sue canzoni. Un’apparizione che ha spazzato via tutte le voci di crisi e di una possibile rottura circolate nei mesi scorsi.

I due nel novembre del 2024 sono diventati genitori di Enea, nato a New York, città che rappresenta una seconda casa per la coppia.

L’amore fra i due era nato nel 2021 proprio grazie alle canzoni di Ultimo. Jacqueline infatti è sempre stata una grandissima fan dell’artista.

“Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata – aveva raccontato lui, parlando del loro primo incontro -. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America“.