Frasi sulle nuvole, per volare con la fantasia e dare voce alle proprie emozioni

Fotografate, raccontate, contemplate o semplicemente pensate: danno l’idea di benessere, di leggerezza. Le frasi sulle nuvole sono espressione di spensieratezza, ma anche di connessione con l’aldilà, con la spiritualità.

Non c’è anima viva che non sia rimasta a bocca aperta di fronte allo spettacolo della natura, in questo caso del cielo e delle nuvole che lo ‘abitano’ DiLei, quindi, ha selezionato le citazioni e gli aforismi più significativi ed emblematici di una sorta di catarsi interiore.

Frasi e metafore sulle nuvole

Quanto si può dire trovando delle correlazioni con il cielo, con il trascendente? Le frasi sulle nuvole sono pregne di significato, spesso si sviluppano su più livelli e vengono percepite diversamente a seconda di chi le legge. Anche le esperienze possono influenzare la loro chiave di lettura. Le metafore sono dunque molto interessanti e vale la pena analizzarle, approfondire e fare proprie quelle che più si avvicinano al vissuto di ognuno. Sono un mezzo per dare voce ai propri pensieri, desideri, dubbi e non solo.

Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante Se sei un sogno non svegliarmi (Pablo Neruda).

Il riposo non è ozio e giacere qualche volta sull’erba in un giorno d’estate ascoltando il mormorio dell’acqua, o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo (John Lubboc).

Se vuoi vedere le valli, sali in vetta ad una montagna; se vuoi vedere la vetta di una montagna, sali su una nuvola; se invece aspiri a comprendere la nuvola, chiudi gli occhi e pensa (Kahlil Gibran).

Le nuvole giungono fluttuando nella mia vita, non più per portare vento o tempesta, ma per aggiungere colore al mio tramonto (Rabindranath Tagore).

Le nuvole sono palloncini gonfiati ad acqua. Il fulmine è lo spillo che le buca. Ed ecco fatto un gavettone al mondo (Fulvio Fiori).

La mattina era così bella, tranne che per una striscia di vento qua e là che il mare e il cielo sembravano un unico tessuto, come se le vele fossero bloccate in alto nel cielo, o le nuvole si fossero abbassate nel mare (Virginia Woolf).

Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo (Rabindranath Tagore).

Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomincia come prima. Si può ricordare una nuvola? (Guy De Maupassant).

Il cielo è la più antica tipografia del mondo che stampa quotidianamente pagine e pagine di nuvole (Fabrizio Caramagna).

È meglio avere la testa fra le nuvole e sapere dove sei… piuttosto che respirare l’atmosfera sotto di esse, e pensare di essere in paradiso (Henry David Thoreau).

Le giovani nuvole possono essere soggette agli stessi comportamenti che caratterizzano l’adolescenza umana (Paulo Coelho).

La vita è il fuoco che brucia e il sole che dà luce. La vita è il vento, la pioggia e il tuono nel cielo. La vita è materia ed è terra, ciò che è e ciò che non lo è, e ciò che è oltre è nell’Eternità (Lucio Anneo Seneca).

Se potessi aprire le nuvole come si apre un cassetto, chissà cosa troverei dentro: lettere d’amore scritte dagli angeli o alfabeti segreti o forse i sogni del vento (Fabrizio Caramagna).

Amiamo la notte e la sua tranquillità; e non c’è nessuna notte che amiamo così bene come quella in cui la Luna è posizionata tra le nuvole (Fitz-James O’Brien).

L’uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero; si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta, e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta; il loro semplice essere in questo momento è perfezione (Osho).

Quando c’è amore nel cuore, ci sono arcobaleni negli occhi che coprono ogni nuvola nera con sfumature meravigliose (Henry Ward Beecher).

Strana la faccenda delle nuvole, se non ci fossero in cielo come potresti ammirare al meglio un tramonto e lo spettacolo del sole che sorge. Amo le nuvole, mi ricordano come sia bello il sole (Stephen Littleword).

C’è uno spettacolo più grande del mare, ed è il cielo; c’è uno spettacolo più grande del cielo, ed è l’interno dell’anima (Victor Hugo).

Fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte, s’apre il cielo dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento danno alle nuvole l’uomo è già intento a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante (Italo Calvino).

Medita. Vivi puramente. Fai il tuo lavoro con maestria. Come la luna, esci da dietro le nuvole! Brilla (Buddha).

Perché amo le nuvole? Perché non è possibile salvare una nuvola come si fa con una foglia o un fiore o una pietra – le nuvole sono adesso (Terri Guillemets).

C’erano nuvole arrabbiate che si accumulavano dietro le montagne, nuvole grigio-nere, grandi ciuffi di esse colorate proprio come batuffoli di cotone dopo che la zia Ruth si è ripulita dal trucco degli occhi da una grande serata fuori. Tutto sporco di mascara e ombretto (Emily Danforth).

Però a me i nuvoloni grigi piacciono moltissimo! Sono molto più complicati e interessanti dei cieli azzurri senza nuvole. Se i nuvoloni grigi fossero persone, sarebbero quelle di cui mi piacerebbe conoscere la storia. È molto più interessante capire cosa potrebbe nascondersi dietro uno strato di nuvole che avere sempre di fronte una tavola azzurra (Kate Morton).

Più spesso vediamo le cose intorno a noi – anche le cose belle e meravigliose – più diventano invisibili per noi. Ecco perché spesso diamo per scontata la bellezza di questo mondo: i fiori, gli alberi, gli uccelli, le nuvole, anche quelli che amiamo. Poiché vediamo le cose così spesso, le vediamo sempre meno (Joseph Wirthlin).

Non è possibile vedere il pianeta intero coperto di nuvole, o viceversa, completamente terso. Meteorologicamente è impossibile. Non è possibile che la vita abbia solo fini felici o infelici. Filosoficamente è impossibile (Jean Baudrillard).

Anche chi vanga le nuvole bisogna incoraggiarlo, perché a suo tempo farà dei raccolti di nuvole, ed è assai lieto quando ci si ritrova in mezzo (Henry Micaux).

Spazzolando le nuvole lontano dai miei occhi, vedo chiarezza nella goccia di pioggia e bellezza nel primo raggio di sole del mattino. La vita è strana e meravigliosa (Virginia Alison).

C’è sempre qualcosa di insolito nell’aria quando sono insieme. Non la puoi chiamare quiete e non la puoi chiamare tempesta. Sa di mandarini e di mandorle tostate e di mare e di biscotti appena sfornati e di primavera. Quasi fossero avvolti in una nuvola. Alcuni pensano che sia turchese, quella nuvola, ma altri no, altri dicono arancione (Nataša Dragnic).

Le nuvole nel cielo assomigliano molto ai pensieri nelle nostre menti! Entrambi cambiano continuamente da un secondo all’altro! (Mehmet Murat Ildan).

Mi sento come una nuvola sopra il mare azzurro e il resto ve lo racconto tra poco che sta arrivando il vento (Fabrizio Caramagna).

Stai fermo, cuore triste! E smetti di lamentarti! Dietro le nuvole c’è ancora il sole che splende. Il tuo destino è il destino comune di tutti, In ogni vita deve cadere un po’ di pioggia (Henry Wadsworth Longfellow).

Nuvole… Continuano a passare, alcune così enormi (poiché le case non lasciano misurare la loro esatta dimensione) che paiono occupare il cielo intero; altre di incerte dimensioni, come se fossero due che si sono accoppiate o una sola che si sta rompendo in due, a casaccio, nell’aria alta contro il cielo stanco; altre ancora piccole, simili a giocattoli di forme poderose, palle irregolari di un gioco assurdo, da parte, in un grande isolamento fredde (Fernando Pessoa).

Viviamo la felicità come una serie di momenti piacevoli. Vanno e vengono come nuvole, imprevedibili, fugaci e senza responsabilità verso i nostri desideri. Attraverso un onesto lavoro personale, riflessione e meditazione, iniziamo a mettere insieme più di questi momenti, creando un design di felicità simile a una rete che avvolge le nostre vite (Tara Stiles).

Un pessimista vede solo il lato scuro delle nuvole, e si deprime; un filosofo vede entrambi i lati e se ne infischia; un ottimista non vede neanche le nuvole… perché cammina su di esse (Leonard Louis Levinson).

La nostra mente è come un cielo nuvoloso: in sostanza limpido e puro, ma coperto da nuvole di delusioni. Proprio come le nuvole più spesse possono disperdersi, anche le delusioni più pesanti possono essere rimosse dalla nostra mente (Kelsang Gyatso).

Le nuvole si muovono e risplendono con armonia tutte insieme; ogni nuvola è al posto giusto, nessuna stona con le altre, e se non riesci a registrare con precisione (ma certi cieli sono così complicati che è impossibile) la forma e la posizione d’ogni nuvola in un dato momento, non arriverai mai a rendere la visione del cielo (Luca Mercalli).

Se vuoi rilassarti, guarda le nuvole che passano se sei sdraiato sull’erba, o siediti davanti al torrente; semplicemente non fare nulla e avere quei momenti fermi è ciò che ringiovanisce davvero il corpo (Miranda Kerr).

Il cielo sopra casa mia. Vedo passare una nuvola a forma di nave. Poi la segue una a forma di cammello. Gli do appena un’occhiata. Le ho già viste tutte e due, da qualche parte. Come sempre. Mai una nuvola nuova, qui. Questo, sopra casa mia, è un cielo di terza visione (Romano Bertola).

I giorni e i mesi sono viaggiatori dell’eternità. Così passano gli anni. Viaggiano ogni minuto dei loro giorni coloro che navigano nel mare o cavalcano la terra, finché non soccombono sotto il peso del tempo. Molti vecchi muoiono durante il viaggio. Solo io ho ceduto alla tentazione delle nuvole, le vagabonde del cielo (Eduardo Galeano).

Abbiamo davvero il pianeta più bello del nostro sistema solare. Nessun altro può sostenere la vita come la conosciamo. Nessun altro ha acqua blu e nuvole bianche che ricoprono masse terrestri colorate piene di cose fiorenti, belle e viventi come gli esseri umani (Sunita Williams).

Frasi sulle nuvole brevi

E per esprimere un concetto profondo, sincero e risolutivo non è necessario formulare necessariamente delle frasi sulle nuvole complesse e prolisse: a volte poche, ma buone riescono a incidere maggiormente e a regalare emozioni uniche.

Il mio paese è là dove passano le nuvole più belle (Jules Renard).

C’è sempre luce dietro le nuvole (Louisa May Alcott).

Dopo aver fatto il cielo, Dio creò le piante e gli animali, guardando le nuvole (Igor Yuganov).

Com’è dolce essere una nuvola. Galleggiante nel blu! (Alan Alexander Milne).

Il giaciglio delle nuvole: il luogo dove si depositano tutte le forme del mondo (Fabrizio Caramagna).

Non ci sono regole architettoniche per un castello tra le nuvole (Gilbert Keith Chesterton).

Il cielo è la più grande galleria d’arte, ed è proprio sopra di noi (Ralph Waldo Emerson).

Le nuvole in cielo sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente.

Le nuvole simboleggiano i veli che avvolgono Dio (Honoré de Balzac).

Le nuvole mimano quel che racconta il vento (iBlulady, Twitter).

Ogni nuvola ha un’imbottitura d’argento [Per ogni cosa c’è un lato positivo].

Le nuvole mutano sempre. Non come le pietre, o come certi deliri (Marco Ercolani).

Davanti all’eternità, le montagne sono transitorie come le nuvole (Robert Green Ingersoll).

Corre in maniera stupenda il cielo, a giudicare dalle nuvole (Odisseas Elitis).

Non prendertela con me se parlo con le nuvole (Henry David Thoreau).

Le nuvole – gli unici uccelli che non dormono mai (Victor Hugo).

Non tutte le nubi portano tempesta (William Shakespeare).

Capita ogni tanto che Dio perda le chiavi e per cercarle meglio sposta le nuvole sulla Terra.

E dal mezzo di un’oscura tristezza sono passata a un giorno radioso senza nuvole (Emily Brontë).

Nessuno è così fantasioso da riuscire a vestirsi di nuvole (Michelangelo Cammarata).

Anche dietro le mura della prigione riesco a vedere le nuvole e il cielo azzurro (Nelson Mandela).

Dio scrive il Vangelo non solo nella Bibbia, ma anche sugli alberi, e nei fiori e nuvole e stelle (Martin Lutero).

La felicità è come una nuvola, lassù, non importa se piove o c’è il sole.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano (Elsa Morante).

cieli grigi sono solo nuvole di passaggio (Duke Ellington).

Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole (Ennio Flaiano).

C’è un grande cielo blu che aspetta dietro le nuvole.

Non sono le nuvole a ingrigire il cielo, ma il nostro stato d’animo (Roberto Gervaso).

Le nuvole scure diventano fiori in cielo quando sono baciate dalla luce (Rabindranath Tagore).

Il mio corpo sulla terra, il mio spirito nelle nuvole. E tutti e due dentro un libro (Robert Sabatier).

Non dimenticare: i bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi (Paulo Coelho).

I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole (Luigi Pirandello).

Quanto a me, le mie braccia son rotte per aver abbracciato solo nuvole (Charles Baudelaire).

Guardando le nuvole ho visto che il mio pensiero non ha il suo corpo solo nel mio corpo (Antonio Porchia).

Nuvole sulle nuvole, in volumi guidati, sipario intorno alla volta del paradiso (Thomas Love Peacock).

Le nuvole sparse hanno polpe mature (Cesare Pavese).

Quelle nuvole sono le vesti degli angeli (Charles Kingsley).

Frasi sulle nuvole, canzoni

Le frasi sulle nuvole acquisiscono un sapore diverso quando vengono musicate. L’atmosfera si arricchisce ed è tutto più armonioso. Perché non affidare agli autori e agli interpreti l’onore e l’onere di dare voce ai nostri pensieri. A tal proposito, altrettanto poetiche sono le frasi sulla pioggia.

“Il mio pensiero” di Luciano Ligabue

Cosa c’entra questo cielo lucido

che non è mai stato così blu

e che se ne frega delle nuvole

mentre qui manchi tu

Pomeriggio spompo di domenica

come fanno gli altri a stare su?

Non arriva neanche un po’ di musica

quando qui manchi tu

“Shiver Me Timbers” di Tom Waits

Il corpo è a casa

Ma il cuore nel vento

Dove le nuvole sono titoli

In un cielo prima pagina

Le mie lacrime acqua salata.

“Dove il mondo non c’è più” di Francesco Renga

Disteso sulla terra umida

Mi perdo tra le nuvole

Sento la pioggia sulla pelle pungere.

“Le nuvole” di Fabrizio De André

Vanno vengono

ogni tanto si fermano

e quando si fermano

sono nere come il corvo

sembra che ti guardano con malocchio

Certe volte sono bianche

e corrono

e prendono la forma dell’airone

o della pecora

o di qualche altra bestia

ma questo lo vedono meglio i bambini

che giocano a corrergli dietro per tanti metri

Certe volte ti avvisano con rumore

prima di arrivare

e la terra si trema

e gli animali si stanno zitti

certe volte ti avvisano con rumore

Vengono vanno ritornano

e magari si fermano tanti giorni

che non vedi più il sole e le stelle

e ti sembra di non conoscere più

il posto dove stai

Vanno vengono

per una vera mille sono finte

e si mettono lì tra noi e il cielo

per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

Poesie sulle nuvole

E, a proposito di versi, i poeti riescono a rendere magiche le frasi sulle nuvole anche senza bisogno di musica. La melodia sono loro stessi a darla attraverso la propria sensibilità. Sono capaci di esprimere tutto quello che l’uomo prova ma che non sempre riesce a esternare. E se pensiamo al cielo, non possiamo non fare un accenno alla magia delle frasi sul tramonto e alle riflessioni che evoca.

Versi di Richard Bach

Una nuvola non sa perché si muove in una certa direzione e a una certa velocità.

Segue un impulso, è li che deve andare.

Ma il cielo conosce le ragioni e gli schemi al di là delle nuvole, e anche tu li conoscerai, quando ti librerai abbastanza in alto per vedere l’orizzonte.

Versi di Charles Baudelaire

Il poeta è come il principe delle nuvole

Che abituato alla tempesta ride dell’arciere;

esiliato sulla terra fra gli scherni,

non riesce a camminare per le sue ali di gigante.

Versi di Donato Di Poce

Dubito, faccio paragoni

Eppure l’intelligenza mi opprime

Non so addestrare le nuvole

Non so essere leggero.

Versi di Eugenio Montale

In quest’ora che s’indovina afosa.

Sopra il tetto s’affaccia

una nuvola grandiosa.

Versi di Nino Costa

Quando arriverà l’ora più importante, l’ultima

e mi chiederanno cosa ho fatto di bello,

io risponderò che ho guardato le nuvole:

le nuvole che vanno… per il cielo.