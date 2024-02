Fonte: IPA

Fra i favoriti del Festival di Sanremo 2024, è un giovane rapper che ha saputo farsi largo nel panorama musicale italiano con maestria e originalità. Le frasi tratte dalle canzoni di Alfa sono di vario genere: parlano di sentimenti, di rapporti umani, di difficoltà esistenziali. Parlano di e con una generazione di giovani ragazzi che cercano la propria strada.

All’anagrafe Andrea Filippi, classe 2000, nonostante la giovane età, dimostra di avere già una certa maturità artistica e di essere apprezzato ad un’ampia fetta di pubblico. La sua discografia conta già due album – Before Wanderlust del 2019 e Nord del 2021 – e diversi singoli.

Il rap è la forma espressiva che preferisce. Diretto e schietto, va dritto al punto e – con l’arte della rima, i giochi di parole – parla anche di argomenti di un certo spessore. Ecco perché DiLei ha scelto di fare una raccolta delle sue migliori citazioni e degli aforismi che maggiormente lo rappresentano. Chi lo conosce potrà approfondire la sua cifra stilistica e la sua bravura come paroliere, chi ancora non ha ascoltato nessuno dei suoi brani sarà piacevolmente sorpreso da un talento nuovo e fresco.

Frasi di Alfa da dedicare

La musica è una fonte inesauribile di ispirazione e riflessione. Gli artisti, poeti che arricchiscono la loro produzione con la melodia giusta, riescono a esprimere tutto quello che molti provano, pensano, ma che non riescono a tirare fuori chiaramente. Chi ascolta i brani di Alfa e le frasi tratte dalle sue canzoni non sta cercando soltanto un momento di evasione, ma ha anche degli spunti interessanti da considerare calati nella sua vita.

Se ti mancano le parole per esprimere i tuoi sentimenti, se ti manca il coraggio per dedicare un pensiero alle persone più importanti della tua vita, i cantautori come questo giovane rapper fanno al caso tuo e ti danno la giusta spinta per buttarti, non vivere di rimpianti e rimorsi. L’importante è che le frasi rispecchino la sincerità delle proprie emozioni. È umano e sano proteggere il proprio cuore, lasciarlo in balia della paura no.

E ti darei la mia vita anche se è un po’ in salita, puoi cancellarmi ma il mio nome non è scritto a matita, sei la canzone preferita nella radio che mi fa restare in auto fin quando non è finita. E so che è strano ma mi manca ridere e sembrare stupidi, da quel colpo di fulmine non son passati fulmini, forse perché tu hai gli occhi come i sogni, grandi, invece io ho gli occhi come i sogni, lucidi. (San Lorenzo)

Che se ti parlo poi è fiato sprecato, tu sei un errore che non ho imparato e adesso odio tutto ciò che ho amato. (Non ricordo il nome)

Scaverò dentro di me per colmare quel vuoto. Aria, terra, acqua e fuoco. Io punto su di te (sud, ovest, est). Ti cerco però non ti trovo (sud, ovest, est). Ti cerco però non ti trovo. Se mi perderò, non troverò mai il tuo perdono. Non ci serve mica l’oro per essere un capolavoro. (Nord)

Quella volta tu sei andata sola con un biglietto, ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non san da quanto io ti ho cercata. (San Lorenzo)

Giuro non lo so che cos’è il bon ton, ma con te ho passato ore pensando fosse amore, invece sei una snob. Chiedi come sto, mi si abbassa l’umore come la voce in hangover. (Snob)

Io ci provo però non mi fido più, non mi fido, non mi fido più di te, cerco il tuo ricordo perfetto in qualche cassetto da me, tra un milione di “se”. (Stupefacente)

Sin da quando ero piccolo ama fare sogni a letto., ma sogni troppo grandi per restare in un cassetto. Tu fuori dalla stanza, io che non ci sto più dentro. Fino a perdere il sonno, fino a perdere il sonno. Ed ho perso tutto, pure il filo del discorso. Ho già parlato troppo, meglio se taglio corto. Tu mi hai messo da parte, ma non si aggiusta un cuore rotto, ma starò dalla tua parte, anche dalla parte del torto. Scusa, ho il fiato corto, ma ora corro, a casa non ci torno, devo inseguire un sogno. (Non la ascoltare)

Se l’amore qui è una formula e gli serve tempo e spazio. Io la matematica beh non la so, ma per credere in noi due io allora mi sono fatto in quattro. I giorni hanno un nome ma le notti no. (Testa tra le nuvole pt. 2)

Se è vero che in amore vinci quando scappi, tu hai vinto mille volte allora dimmi perché piangi. Baby, non siamo umani, ma tienimi le mani mentre dici che rimani e pensi un modo per andartene domani. (Snob)

C’est la vie, passerà anche questo lunedì. Se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. E vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill. Se ci pensi siamo un evergreen, se ci sentiamo è meglio, ci sentiamo meglio. (Sul più bello)

Starò più bene e meno male, è vero tutto torna ma non ti so aspettare. E non è un modo di dire se amo il tuo modo di fare, in bocca un gusto d’amaro sai non c’è gusto ad amare e lo ti si legge in faccia che siamo l’ultimo capitolo. (Il giro del mondo)

Dimmi solo, cosa vuoi fare? Io che ho riempito pure di lacrime il mare. Sai ne ho versate tante di lacrime amare. È tutto un “prendere o lasciare” che scegliamo. Tu ti sei lasciata prendere la mano, ma non ci voglio pensare. E ho perso aerei, ma la meta non è poi così lontana. (Wanderlust)

Frasi d’amore del rapper Alfa

È il sentimento che muove il mondo e, insieme alle frasi sull’amicizia, è una fonte inesauribile di emozioni. Chi ama – al di là che sia corrisposto o meno – vive. Ha il coraggio di buttarsi, di dare libero sfogo a ciò che prova e a lottare per quello che conta davvero in quel momento. Le frasi tratte dalle canzoni di Alfa, protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo, possono fare da guida, possono chiarire le idee se un’emozione offusca la parte razionale di sé. Leggerle fa bene, perché qualsiasi cosa vissuta con franchezza non merita di essere relegata in un angolo della propria mente e del proprio cuore.

Il primo giorno in spiaggia, un tramonto d’inverno. Il panorama attorno sembrava un disegno. Ti ho dato la mia giacca, tremavi dal freddo. Ti ho stretta forte e ho detto “tu meriti il meglio”. (Disegno)

Tu mi hai messo da parte, ma non si aggiusta un cuore rotto, ma starò dalla tua parte, anche dalla parte del torto. (Non la ascoltare)

Male che vada, ci è andata bene, ma non c’è poetica nelle mie vene. Tu mi distrai come sirene. Lo sai mi fai bruciare come cherosene. Se per cambiare la roccia, basta soltanto una goccia mi vuoi benedire, lo puoi dire bene (Nord).

E ti ho presa seriamente, forse anche una seria mente, ma non trovo uno psicologo che mi tolga te dalla testa. (Bevo tutta la notte)

Pensavo fosse amore invece no, inutile che chiedi come sto, se poi quando mi vedi tipo boh. Sei con il tipo e dici no, che non lo ami ma ti compra le Vuitton e ti ho portato a Barcellona per un weekend, parlavi solo della weed, di come vuoi sfondare nella vita sopra i G, fare le feste coi vip, io mi chiedo perchè sono finito qui. (Snob)

Il cuore si misura in battiti, credo che l’amore invece si misuri in attimi, lei speciale senza effetti speciali, io vivo da re dentro i miei castelli mentali. (Testa tra le nuvole pt. 2)

Ti ho scritto una canzone, ma non l’ascoltare mai da sola. Io sarò perso in qualche bar, cerco una cura per la noia, mi sveglio dopo ore in un bagno di sudore. (Non la ascoltare)

Vorrei sapere se ci tieni, anche se non mi vedi, hai fatto centro, ma ora sei il centro dei miei problemi, tu hai un pezzo di me ora che il mio cuore è come un puzzle, sono l’ultima scelta però faccio il primo passo. (Sul più bello)

Ho la tua foto nella tasca che piange lacrime di carta, ora so bene quanto costa restare soli ad una festa, il cielo è terso a San Lorenzo sarà diverso perché se fuori è estate dentro è inverno. Nessuno è come te noi cadiamo giù, cadiamo giù, cadiamo giù, giù cadiamo giù cadiamo giù. (San Lorenzo)

Chi vince oggi, domani perde chi è ricco ora, domani è al verde, ma mi rimangon come graffiti quei graffi che hai fatto sulla mia pelle. (Sold out)

Mettiti nei miei panni che ti odio da morire ma ti amo da vivere, assieme a te per anni. Per le tue parole, odio i pezzi d’amore, non voglio più ascoltarli. Mi hai fatto una scenata, è un colpo di scena come i film che guardi, con me la sera tardi. Ma io guardo te. (Testa tra le nuvole pt. 2)

Ho preso treni però ho perso te, la vista è bella tra le nuvole, ma come ci può andare bene ora che siamo passati da un va bene ad un vabbè. Tu sei il primo dei miei pensieri e l’ultimo dei miei problemi lo sai. Bella anche più del sole, beh su questo non ci piove mai. (Sul più bello)

Frasi tratte da Ci sarò

Tra i brani più famosi della discografia del cantante, le frasi tratte dalle canzoni di Alfa – e in particolare da Ci sarò – sono molto care ai fan. È un testo trasversale, che parla di una persona che farebbe di tutto per vivere appieno la propria vita, i sentimenti. Parla di purezza d’animo, di ambizione e di speranze. Qual è il giovane, ma anche il meno giovane, che non si rispecchia nelle parole del rapper genovese? Sono perfette da annoverare tra le frasi sull’amore.

Inoltre, il fatto che lui sia anche un conduttore radiofonico spiega la sua grande capacità comunicativa. Che le esprima in musica o davanti al microfono in un acquario di un’emittente, per lui le parole hanno un peso specifico. Vanno misurate, pensate e – soltanto dopo – espresse. Perché è necessario avere rispetto per chi ascolta, qualsiasi sia il contesto, e Alfa lo sa molto bene.

Io sì, ci sarò. Io sì, io sì, io sì, io sì. Io sì, ci sarò.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagnoVoglio piangere ma dal ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l’oroscopo non si sa mai, ma per strada hai finto di non avermi visto ma dai.

Respiravamo in sincronia, nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d’erba, penso all’astronauta che guarda la terra e prova nostalgia, è vero sono polemico, ma per te ho pianto un oceano Pacifico, mi sto mettendo in ridicolo (ma volevo dirti).

Qualche fiore è già sbocciato dal cemento, qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento ma c’ha mentire dentro.

Se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più, i tuoi occhi bluastri son come astri in un cielo blu, dai colpiscimi il cuore, dai capiscimi al volo, chi ci sarà assieme a te sotto la neve? Chi ci sarà quando le cose non van bene?

Chi ci sarà assieme a te sotto la neve? Chi ci sarà quando le cose non van bene? Chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso? Ci sarò, io sì, ci sarò.

Alfa, frasi da tatuare e rendere indelebili

Quando un autore arriva a toccare le corde più profonde dell’anima di una persona, quando le frasi tratte dalle canzoni di Alfa coincidono con il proprio stile di vita, rispecchiano aspettative e traguardi, raccontano di esperienze vissute e rimaste indelebili nella memoria, vale la pena tatuarsi. Che stralci di testo siano sulla propria pelle come monito personale o per comunicare qualcosa agli altri, poco importa: l’importante è scegliere con cura ciò che vogliamo ricordare per sempre e che desideriamo gli altri sappiano.

Cercherò sempre il mio nord, fermo come un carillon. Risorgerò come ad est, abbraccerò l’Everest. (Nord)

Vorrei avere le parole per dirti che ogni notte ti penso e non riesco più a mentirti. Se ti dico che ti voglio adesso, no, non voglio un altro nel mio letto, dai, quante volte ci facciamo la guerra. Solo per tornare a casa e poi scopare per terra. (Non la ascoltare)

Ho il cuore fragile, la testa tra le nuvole dopo un colpo di fulmine. Io che non punto a nord ma su di te. (Testa tra le nuvole pt. 2)

La vita è una stazione, c’è chi viene, c’è chi va. Ma fra tutte le persone vorrei che tu stessi qua. È tutta immaginazione, vivo dentro wonderland. Sindrome del viaggiatore, ho il gene di wanderlust. (Wanderlust)

Ho i sogni nel cassetto e i soldi nella borsa. Essere felici ma oggi quanto costa? (Nord)