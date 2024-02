Le frasi tratte dalle canzoni di Mahmood sono perle di riflessione per navigare nel mare in tempesta della vita

La musica è un balsamo per la vita: che si tratti di momenti brutti o di esperienze positive, accompagna l’esistenza di chiunque. Così fanno le frasi tratte dalle canzoni di Mahmood. Poesie che vengono arricchite da melodie, pensieri che danno voce a chi prova dei sentimenti ma che non sempre riesce a definire.

Se stai cercando un modo per dare un nome a quello che ti è successo, a ciò che stai provando per qualcuno; se stai cercando di superare un periodo di difficoltà o semplicemente non sei in grado di gestire un attimo di gioia incontrollabile, fra queste c’è sicuramente la citazione che fa per te.

Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere tutti gli aforismi migliori: quelli che descrivono al meglio la carriera dell’artista, ma soprattutto la sua anima. Bella e profonda, come i testi dei suoi brani che lo hanno reso celebre e fra i favoriti al Festival di Sanremo 2024.

Frasi di Mahmood sull’amore

E, d’altra parte, è proprio Sanremo a lanciarlo nel mondo della musica e dargli una risonanza tale da renderlo apprezzabile da fan di tutte le età. Le frasi tratte dalle canzoni di Mahmood sono trasversali, toccano il cuore degli adolescenti, degli adulti e di chi ormai ha percorso la maggior parte del suo cammino di vita, ma prova comunque sentimenti profondi e veri.

All’anagrafe Alessandro Mahmoud, classe 1992, nonostante sia ancora molto giovane ha dimostrato da sempre di avere un grande talento da cantautore. Ciò che ha da dire e il modo in cui riesce a metterlo in musica creano un mix vincente che arriva dritto all’animo di chi lo ascolta.

Debutta con Sanremo Giovani nel 2018 e vince la seconda serata con un brano che diventerà un cavallo di battaglia all’interno della sua discografia: “Gioventù bruciata”. Torna in gara, fra i big nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 vince con Blanco: la loro “Brividi” ha rispettato le aspettative che solo il titolo rendeva davvero straordinarie. Ma non sono solo i successi sanremesi a meritare attenzione. Diamo uno sguardo a come l’artista vede il sentimento che muove il mondo: l’amore.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio goccio migliore. Ho bisogno di un cocktail d’amore. Ho bisogno di un cocktail d’amore. (Cocktail d’amore)

Il successo fa male alla testa se pensi di non essere all’altezza. Nel buio guarda tua madre, ti dirà: “L’amore è ciò che ti resta”. (Ghettolimpo)

Stare senza te è come stare al campetto senza palla. (Sabbie mobili)

Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte. Perché per me sei tutto anche se in questo mondo siamo zero. (Zero)

M’hai fatto perdere la sete. Cuore consumato e sul marciapiede. A parlare ma da mesi mi sveglio senza niente da dire. M’hai fatto perdere la sete. Credevo d’avere il futuro tra le mani. L’ho perso di vista. Più, lo seguo più mi trovo fuori pista. (Luna – feat Fabri Fibra)

e ti fanno un complimento, a te sembra un’offesa. Anche quando non ti sento il tuo giudizio mi pesa. (T’Amo)

Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano, mi chiedo se ritornerai nonostante i miei mille guai, mi chiedo se ritornerai. (Rapide)

Dimmi se ti manco o te ne fotti. (Soldi)

Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male, se lo farai anche te. (Inuyasha)

Che ne sanno loro della violenza chiusa dentro quattro matrimoni, dove chi ama paga e chi non ama ci ripensa. (Gioventù Bruciata)

Sai che l’ultimo bacio è più facile? Poi cadiamo giù come Cartagine, ma non sparire mai come Iside. (Barrio)

Vorrei tornare in quel bar per bere con te, ma servirebbe del talento per amare uno come me. Vorrei tornare a un anno fa per parlare con te, ma servirebbe del talento per amare uno come. (Uramaki)

Ma stare con te finirà che mi darà alla testa, come rubini rossi nella bocca, ma te lo dico subito, tu non venire qui se poi cerchi solo un brivido, lasci solo un livido. (Rubini – feat Elisa)

Il tuo sorriso è la sola cosa che mi può fottere. (Il Nilo Nel Naviglio)

Oggi l’alba fatica a sorgere, mentre la sigaretta si brucia di fretta fra le mani. E col tempo continua a cambiare opinione, panorami. Ma mi sembra stupido dirti: “Rimani”. Ma mi sembra stupido dirti: “Rimani”. (Asia Occidente)

Mahmood, le frasi da tatuare sulla pelle

E quando certi pensieri rispecchiano alla perfezione la propria esperienza di vita, le proprie speranze e le paure, perché non renderli indelebili sulla pelle. Per alcuni diventano una sorta di mantra, per altri rappresentano l’obiettivo della vita, per altri ancora sono un monito.

I tattoo, comunque li si guardi, vanno scelti con cura e le frasi delle canzoni di Mahmood – protagonista della 74esima edizione del Festival di Sanremo – sono fra le più gettonate. Questo a riconferma, se ce ne fosse bisogno, di quanto sia vero e sincero il suo modo di affrontare ogni momento della vita.

Se l’aldilà ti può dare speranza, nessuno sa se il cielo ti darà una tua stanza. (Ghettolimpo).

Tra le pagine vedo un mondo, ci pensi, non è così difficile da raggiungere in un secondo, come un missile. (Dei)

Mi hanno detto che a volte ridere è come fingere. (Gioventù bruciata)

Però se guardi in alto da ‘sto giardino, la luna sembra uno zaffiro perso nel buio. (Moonlight)

Io non vedo grigio perché guardo solo in alto. (Icaro è Libero)

Non serve correre se oltre ai soldi non hai più fiato né felicità. (Gioventù bruciata)

Diamo troppo importanza alla realtà, le cazzate sull’orgoglio e la lealtà. (Milano Good Vibes)

Ora che non ho niente, mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho. (Rapide)

Sono solo in questa stanza blu, ogni ora sembra l’ora di ieri, ogni buongiorno bagnato di monotonia. (Dimentica)

Mahmood, le frasi sul valore dell’amicizia

E se le frasi sull’amore non sono quello che stiamo cercando in questo momento, se è l’amicizia il sentimento più nobile, quello che si vuole celebrare come il tesoro che è, ecco una selezione accurata tratta dalle frasi delle canzoni di Mahmood, un cantautore eclettico e che è capace di distinguersi pur rispondendo alle esigenze discografiche dei giorni nostri.

Forse più di qualcuno con cui stare è molto meglio avere accanto un compagno fedele. Qualcun che sappia esattamente cosa ci passa per la testa e che corre anche senza bisogno di essere chiamato. Una vita senza amicizia sincera è arida. Anche se la si riempie di palliativi, anche se si va a mille per non pensare, i nodi vengono sempre al pettine e arriva sempre il momento di fare i conti con la realtà.

Chi coltiva relazioni sincere, chi mette i propri amici al primo posto e non si dilegua nei periodi di difficoltà verrà sicuramente visto come un tesoro molto più prezioso di qualsiasi bene materiale. Purtroppo, le delusioni esistono anche in questo campo: ma, se si ha la fortuna di incontrare le persone giuste, tutto può essere affrontato in maniera più semplice.

Morirò con duemila spine al collo, accusato giustamente di libero arbitrio. Un reato che al potere dà sempre fastidio perché ho sognato di volare troppo in alto, perché ho pensato che ogni uomo sulla terra è un santo. Se tutto ormai è proibito, me ne frego e canto. (Icaro è Libero)

Ho bisogno di sfogarmi solo. Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile. Se c’è freddo ti do la mia giacca. Se ferisci sarò, motherfucker. (Cocktail d’amore)

Dall’aereo vedo il deserto del Sahara. Ieri parlavamo al lago senza para’. Giri per strada co’ ‘sti stronzi, fai a gara a chi mi odia di più mentre mi guardi dentro una TV. Dimmi qualcosa di più, se no mi arrabbio come Majin Bu. Non c’è nessuno quaggiù che m’ascolta come facevi tu. (Baci dalla Tunisia)

Ho bisogno di partire per un po’, a piedi su un autobus, non lo so, o sdraiarmi sull’asfalto di un cinema all’aperto, mangiando popcorn, fino a scordarmi di me. (Pesos)

Gli anni 90 ci hanno fatto male. Cambiano i sogni con l’età ma non si cambia la realtà. (Anni 90)

Ciò che devi dire non l’hai detto Tradire è una pallottola nel petto. (Soldi)

Mi sento un po’ come se avessi preso il lato peggiore di te. (Mai figlio unico)

L’ho dimenticato troppo presto, ma ricordo bene quando mi dicesti: “Resto”. (Gioventù Bruciata)

Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all’ultimo lasciati sopra quel tavolo. (Rapide)

Stare solo еra facile, poi leggevo lе pagine della mitologia da bambino, senza un amico giù in giardino. (Ghettolimpo)

Cancellare il tempo non basterà se confondi l’aspirina con la felicità. (Milano Good Vibes)

Sognavi di planare su campi di grano, trovare i tuoi cerchi sembrare un alieno, ti chiedi se sbagliare sia umano ma dimentichi le spade sul trono. (Pesos)

Frasi di Mahmood da dedicare

Le frasi delle canzoni, siano esse di Mahamood o di un altro artista, sembrano fatte appositamente per riflettere, per capire quale strada prendere e per coinvolgere chi si ama di più. Le citazioni e gli aforismi sono perfetti da dedicare, l’ideale se non si sa come esprimere una determinata emozione o, semplicemente, non si ha il coraggio per farlo guardando negli occhi colei o colui a cui si tiene di più.

Certamente quelle dell’artista milanese sono perfette da dedicare all’amore della propria vita, a un genitore o a un amico. Calzano anche tra le frasi da dedicare a un fratello, un amico speciale che non si sceglie, ma che può essere la spalla perfetta per affrontare ogni fase della propria vita. È il compagno di giochi durante l’infanzia, il confidente durante l’adolescenza, il compagno nella vita adulta e una spalla durante la fase finale dell’esistenza.

La verità è che, a chiunque si stia pensando – che ci abbia fatto del bene o del male, che meriti di essere ringraziato o dimenticato – quello che si rivolge a qualcuno (anche solo nei propri pensieri) serve a mettere un punto, andare accapo e proseguire.

Lo ammetto chе non ho fatto di tutto per dirti in faccia che oramai dire addio non vuol dirе che è la fine (Inuyasha).

Se pregherai da solo fuori da una chiesa saprai che il cielo guarda solo chi merita. (Ghettolimpo)

Se ti chiedo di venire al mio compleanno, mi dici che sul mio ultimo messaggio ci hai messo sopra una lapide. (Rapide)

Se devo scalare la tua gelosia, preferirei una piramide (Barrio).

Fidarsi è difficile, non è mai come dici. Quando ti ho dato una mano, l’hai morsa. Ferisci, ma quanto cazzo è difficile dare la parola se quando poi ti giri son tutti kobra che mordono. Mamma diceva al telefono: “Fai da te che poi ti fregano”. (Kobra)

Se gli addii fossero di moda, forse saresti primo in tendenze. (Gioventù bruciata)Passare tutti i giorni insieme fa paura, dirti che voglio stare solo è difficile. La gente ti parla, poi ti ama, vuole tutto, poi ti spara, preferisco te a chi mi mente, scopare in giro non mi lascia niente. (Inuyasha)

Questo mondo cade veloce. Se non dai ciò che la gente vuole. Se dici troppo in una canzone. Poi finiscono le parole. (Ghettolimpo)

A cosa serve la batteria se in questa testa c’è casino sempre, se sopra a un palco non mi vieni in mente, se sotto la doccia canto di merda e nessuno mi sente e nessuno mi sente. (Soldi)

Ma no, non è facile da sola crescere, chi permetta ti ricorda l’uomo che ti ha lasciato, famiglia significa stare qua in due anche se è difficile. (T’amo)

Nel tuo futuro ricordati come si stava seduti in macchina, felici e immobili. (Sabbie mobili)

A cosa serve la filosofia se ci scriviamo messaggi porno ancora prima del buongiorno. (Uramaki)

Sembrava vera la voglia, la voglia di tornare come prima. (Soldi)