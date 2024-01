Mahmood: dopo Sanremo il nuovo album annunciato su TikTok

Fonte: IPA Mahmood

Con l’arrivo imminente del Festival di Sanremo sono moltissimi i cantanti in gara che non solo si impegnano per calcare il palco dell’Ariston, ma lavorano sodo per produrre tanta nuova musica per la gioia dei fan. In questo senso, anche Mahmood non fa eccezione. Il cantante ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo album in un modo molto particolare.

Mahmood: l’annuncio del nuovo album su TikTok

Mahmood ha tutta l’intenzione di far parlare di sé, non solo per via della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 insieme agli altri 29 Big in gara. Il cantante è pronto per l’uscita del suo terzo album, Nei letti degli altri, che sarà disponibile a partire dal 16 febbraio, una manciata di giorni dopo la fine della kermesse sanremese. Il cantante, reduce da due vincite del festival con Soldi e Brividi insieme a Blanco, ha deciso di annunciare l’uscita ai fan in un modo molto particolare: una diretta TikTok in cui i fan lo hanno visto dormire.

L’insolito video è parte di una promozione particolarissima che è stata preceduta da diverse installazioni per le strade Milano, Roma e Napoli, che sono state invase da vecchi materassi con scritte come: “Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?”, “Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno” e “Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena”. Ha dare un senso al tutto, la copertina dell’album, che ritrae un Mahmood “artificiale” seduto su un letto fluttuante.

“Nei letti degli altri”, il nuovo album di Mahmood

Mahmood torna con il botto con il suo nuovo album, il terzo dopo Gioventù bruciata del 2018 e Ghettolimpo del 2021. Il nuovo disco è un progetto intimo e introspettivo che lavora sulla ricerca della profondità misteriosa dei sentimenti all’interno del letto, uno spazio personale che amplifica le emozioni e in cui ci si confronta con la propria interiorità e con i rapporti umani.

“Tuta Gold”, la canzone di Mahmood a Sanremo

Il nuovo album di Mahmood inizierà ad animare le radio e le piattaforme di streaming proprio dopo la sua apparizione a Sanremo 2024, in cui proverà a scalare la classifica con Tuta Gold. Parlando della genesi del pezzo scritto insieme a Jacopo Etorre e Francesco Catitti (detto Katoo), il cantante di Cocktail d’amore ha raccontato:“Tuta Gold è nata questa estate a Orosei perché è venuto Katoo a trovarmi e quindi abbiamo creato questo piccolo nostro studio nell’airbnb dove lui alloggiava e tutti i pomeriggi prima di andare al mare ci beccavamo per scrivere, addirittura la strofa era totalmente diversa e l’abbiamo cambiata solo due volte, il ritornello invece è stato molto più complicato, ne ho scritti cinque di ritornelli e facevano tutti schifo.”

“Poi sono tornato a Milano in studio, Katoo ha chiamato Etorre in studio e quel punto Etorre un pomeriggio mi fa ‘Ale senti ho fatto questa melodia, vedi se ti piace’. E dalla melodia di Etorre io ripreso il testo del vecchio ritornello che avevo scritto questa estate e abbiamo chiuso tutto il pezzo, mentre il bridge l’abbiamo scritto il giorno prima di decidere di partecipare a Sanremo, la sera prima, erano le due di notte, eravamo pienissimi.” Una genesi non semplice per un pezzo che, conoscendo il talento di Mahmood e le sue passate apparizioni al festival, ha tutte le carte in regola per essere un altro grande successo.