Fonte: IPA Mahmood, 10 look di un’icona di stile: l’eleganza è genderless

Il 3 novembre 2023 è uscito Cocktail d’amore, il brano di Mahmood attesissimo dai fan che è riuscito a far parlare di sé giorni prima dalla sua uscita. Una ballata d’amore quella di Mahmood, che dopo il successo a Sanremo insieme a Blanco si era fermato per un po’. Scopriamo testo e significato del suo nuovo singolo.

“Cocktail d’amore”, significato del nuovo singolo

Una ballata malinconica che racconta un amore ormai giunto al capolinea ripercorrendone ogni momento in modo delicato: viaggi, momenti e gesti indimenticabili, ma anche quelle aspettative e quei desideri che, a causa dei rimpianti e del dolore finiscono per diventare meno nitidi.

È questo il fulcro di Cocktail d’amore, il brano che Mahmood ha scritto e che, anche grazie alla produzione di Dardust, ha voluto regalare ai suoi fan. Un brano che, dopo il successo di Brividi che ha regalato a Mahmood e Blanco il primo posto al Festival di Sanremo 2022 e la possibilità di cantare all’Eurovision, ha tutte le carte in regola per diventare un vero gioiello musicale.

C’è qualcuno, però, che non la pensa così. Cocktail d’amore è infatti riuscito a scatenare polemiche già prima della sua uscita. Il cantante, dopo aver annunciato il singolo, è stato criticato da Cristiano Malgioglio, che in passato aveva utilizzato lo stesso titolo per un singolo di successo scritto per Stefania Rotolo. “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare” ha commentato Malgioglio.

“Cocktail d’amore”, testo della canzone

Che il titolo sia lo stesso è un fatto, ma le due canzoni non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra. Ecco il testo della canzone di Mahmood:

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Sono un bugiardo, sì

Ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo

Ma più rido, più mi si fredda il cuore

Dici di stare lontano dalle droghe

Per darti il mio goccio migliore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

(ho bisogno di un cocktail d’amore)

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al pc

Se mi amerai fallo così

stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo

Perché per stare bene

Ho bisogno di sfogarmi solo

Non sono il tipo che convive

Né che ti chiede la mano in cortile

Se c’è freddo ti do la mia giacca

Se ferisci sarò motherfucker

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al pc

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Sparire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo

Non ti conosco ma

Portami sulla torre dorata

Pure in un posto tra Berlino est e l’acqua salata

Qua sono il più tosto

A darsi ferite per stare bene

Sai, quanto mi costerà

Sentire gli amici da sopra un altro van

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al pc

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Sparire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo