Mahmood, la mise in pelle da biker

Talento e stile sono due termini che ben si addicono a Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, diventato in pochi anni una delle icone indiscusse della sua generazione. Il successo è arrivato con il brano Soldi, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019, ma a consacrarlo al grande pubblico ha contribuito anche il suo modo di vestire sul palcoscenico, e non solo. Alla premiere de La Sirenetta a Londra, ha sfoggiato un look casual in pelle che richiama le tute da biker ma con dettagli e inserti in rosso e metallo che impreziosiscono il tutto.