Fonte: IPA Federica Sciarelli

Nata il 9 ottobre del 1958, Federica Sciarelli è un’istituzione per la televisione. Immancabile l’appuntamento con Chi l’ha visto? al mercoledì, ma qual è il segreto del suo stile discreto? Su di lei si sa (davvero) molto poco, ma negli anni abbiamo imparato a conoscerla. Vi raccontiamo tutto su di lei: altezza, peso, curiosità, sport preferiti e i segreti del suo stile.

Federica Sciarelli, quanto è alta

Federica Sciarelli è alta 172 cm e pesa circa 64 kg. Classe 1958, la conduttrice e giornalista si è sempre contraddistinta per il suo stile discreto, non solo alla conduzione, ma anche per quanto concerne l’abbigliamento. È un po’ la conduttrice della “porta accanto”: durante Chi l’ha visto?, la vediamo spesso indossare pantaloni e camicetta, talvolta jeans, scarpe basse. “Non sono una che ama imbrillantinarsi. E poi il programma è sobrio. Non devo sfoggiare abiti”, ha rivelato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Fonte: IPA

Ben poche volte l’abbiamo vista con la gonna, come nel 2021, quando ha ripreso a registrare la trasmissione dopo le vacanze, ed è stata punta da un calabrone. Un cambio di stile necessario: “Per nascondere il gonfiore, la costumista e uno dei miei autori mi hanno consigliato di indossare la gonna al posto dei pantaloni”.

Icona Pop della televisione, sempre discreta e mai invasiva, il suo stile è anche confidenziale, se non addirittura passionale: una garanzia di serietà. Che si riflette anche e soprattutto sulle poche informazioni che abbiamo su di lei, del resto. Ma come si tiene in forma? “Sono fortunata, non li dimostro. Al Tg3 mi prendevano sempre per la figlia di qualche collega. Vado in bicicletta e sui pattini devi gestirla, a nessuno piace invecchiare ma con lo sport cammini spavalda come se avessi 20 anni, elimini le tossine. Ci tengo al fisico, delle rughe non mi interessa”.

Il segreto dello stile discreto di Federica Sciarelli

Fonte: IPA

Ben lontana dal fashion ostentato, per sua scelta. È il suo lavoro a parlare, alla fine: non i suoi look. Ed è questo il segreto del suo stile discreto: la Sciarelli ha sempre anteposto il lavoro al resto, la sostanza all’immagine. Precisa e puntuale, conduce Chi l’ha visto? dal lontano 2004, ma potrebbe essere prossima alla pensione. “Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati. È l’età che passa, c’è poco da fare. Quindi o si deve fare un patto col diavolo, complice l’azienda, per bloccarla, oppure vedremo. Non guardo mai dietro l’angolo”.

Per i #chilhavister, ovvero i fan di Chi l’ha visto?, il pensionamento sarebbe di certo un brutto colpo. Ormai, il suo nome è vicino ai grandi nomi del crime, come Franca Leosini. Nonostante tutto, rimane la conduttrice acqua e sapone che abbiamo amato sin dagli inizi della sua carriera televisiva: camicia o maglietta, pantaloni, scarpe con il tacco – non molto alto – e scarpe da ginnastica. Lo stile casual è il suo preferito: discreto come lei, senza dare troppo nell’occhio, ma in grado di essere memorabile.