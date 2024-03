Fonte: IPA Federica Sciarelli

Misteri, sparizioni e una morte tragica al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli il 20 Marzo dalle 20,15 su Rai3. Si torna sul caso di Antonella Di Massa, trovata senza vita proprio dagli inviati della trasmissione, e su quello di Gianni Sala morto misteriosamente di fronte alla sede Sky ad agosto 2023. Non mancano i momenti delicati agli appelli del pubblico da casa, con un ampio spazio concesso alla rete di scomparsi di cui la redazione si occupa ormai da molti anni.

Chi l’ha visto?, i casi del 20 marzo

Federica Sciarelli torna con il consueto appuntamento del mercoledì, con i casi più importanti della cronaca recente e passata. Si torna quindi sull’oscura vicenda di Antonella Di Massa, la donna di Ischia ritrovata senza vita a oltre 10 giorni dalla sua misteriosa scomparsa, e sui dubbi che suo marito nutre in merito a quello che potrebbe esserle accaduto. La verità sembra ancora molto lontana e nuovi elementi si sono aggiunti alla ricostruzione dei giorni della sua scomparsa e che potrebbero condurre verso una nuova pista.

A destare ancora sospetti, oltre alla dinamica del suo allontanamento che inizialmente era stato classificato come volontario, è stata la bottiglia di liquido antigelo trovata sotto la sua mano. Il marito Domenico, intenzionato a scoprire la verità per dare giustizia a sua moglie, interviene in studio per parlare della novità sul caso e cercare di capire cosa potrebbe essere successo quel 17 febbraio, giorno della sua misteriosa scomparsa, e negli 11 giorni trascorsi prima del ritrovamento.

La vicenda di Gianni Sala

Si parla inoltre della vicenda di Gianni Sala, il giovane che il 20 agosto 2023 correva a torso nudo di fronte alla sede Sky di Milano e poi morto in circostanze da chiarire dopo essere stato fermato da due vigilanti e bloccato per 7 minuti. Federica Sciarelli intervista la madre Lucia e il padre Giampiero, in cerca di una verità che tarda sempre di più ad arrivare. Secondo i risultati dell’autopsia, il corpo non riporterebbe segni di lesioni, fratture o schiacciamenti. Si continua quindi a indagare sulle cause della scomparsa del 34enne, avvenuta dopo una vita difficilissima.

A parlare di lui era stato il fratello Danilo, intervenuto a pochi giorni dalla sua morte: “I nostri genitori si sono separati quando eravamo ancora piccoli, io avevo 7 anni e lui 9. Lui ha vissuto questa situazione diversamente da me e penso che da lì non ha più avuto l’appoggio della famiglia. È cresciuto senza il padre e forse è stato traumatizzato da questo. Ha avuto una vita difficile, abbiamo tentato parecchie volte di aiutarlo trovandogli lavori, case dove abitare e abbiamo provato con le comunità ma lì non lo accettavano perché era maggiorenne e non potevano tenerlo contro la sua volontà. Non potevamo nemmeno fargli un Tso, perché non era mai aggressivo. Era un ragazzo buono, educato, non dava fastidio a nessuno”, aveva concluso il fratello. Per la sua morte, sono stati indagati i due vigilantes che l’avevano fermato all’ingresso della sede Sky di Milano presso la quale stava cercando di entrare.