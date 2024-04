Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? torna in diretta il 24 aprile su Rai3. La conduzione è di Federica Sciarelli, saldamente al timone del programma della terza Rete ormai da anni, mentre i casi in studio sono davvero tantissimo. Non manca però lo spazio per gli appelli e per le richieste d’aiuto da parte degli ascoltatori da casa, per i quali la trasmissione è diventata un grande punto di riferimento. L’orario è sempre lo stesso, le 21,15, mentre è possibile commentare la puntata anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale.

Anticipazioni Chi l’ha visto?: i casi del 24 aprile

Federica Sciarelli si occupa del caso di Mara Favro, la mamma di 51 anni di cui si sono perse le notizie ormai da giorni. Come rivelano le anticipazioni di Chi l’ha visto?, la donna sarebbe scomparsa nel nulla dopo aver terminato il suo turno di lavoro al ristorante ma avrebbe mandato una serie di messaggi fino alle cinque del mattino. Di lei non ci sono più notizie da troppo tempo. Dove si trova ora? Le novità e i dettagli saranno svelati in diretta su Rai3 mentre la famiglia inizia a temere il peggio per lei.

Si ritorna anche sul caso di Franco Bonzi, l’uomo truffato sui social che pensava di essere fidanzato con la pop star Dua Lipa. L’uomo avrebbe deciso spontaneamente di lasciare la sua abitazione, nel quartiere Brera di Milano, lasciando un messaggio in cui parlava apertamente della delusione d’amore che l’aveva colpito e dalla quale non era riuscito a riprendersi. Si pensa quindi a un allontanamento volontario anche se di lui non si hanno più notizie da troppo tempo.

In studio anche due mamme, quella di Alessandro Venturelli e di Cristina Golinucci, che chiedono giustizia per i loro figli e vorrebbero che i loro casi non fossero archiviati ma che si continuasse a indagare. Una condizione comune a molte famiglie che ancora attendono la verità per i loro cari.

Cosa sappiamo di Mara Favro

51 anni, una storia di disoccupazione alle spalle e un nuovo impiego presso un ristorante-pizzeria di Chiomonte. La donna è scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo e di lei non si hanno più notizie. Come riferisce il fratello Fabrizio, è sotto terapia farmacologica e la preoccupazione principale è che sia rimasta sprovvista della cura che assume giornalmente.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla fine del suo turno di lavoro si sia mossa dal ristorante per circa 10 chilometri: “Era in prova da una settimana. Alla fine del suo turno venerdì è andata via, e sembrava andare tutto bene. Pensavo di rivederla il giorno dopo, invece non si è presentata”, ha raccontato il titolare del locale.

L’ultimo contatto con la famiglia sarebbe stato alle 5,47 dell’8 marzo, mentre sui suoi profili social sono comparse condivisioni di file musicali fino alle prime ore del mattino. Le chiavi della sua auto sono rimaste all’interno della sua casa mentre la macchina è rimasta parcheggiata poco lontano dall’abitazione.

Dal giorno della sua scomparsa, sono iniziate le ricerche che non hanno portato a nulla di nuovo se non a una cartellina misteriosa con alcuni messaggi inquietanti ma poco chiari: “Ministero d’istruzione giovani, Ministero di difesa, Ministero di giustizia, camera mortuaria, carabinieri, autopsia”. E infine uno scritto con una data precisa, quella del 10 marzo. Il fratello ha denunciato la scomparsa e ha lanciato quest’appello: “Ti abbiamo sempre supportato, sei una persona adulta, puoi sempre scegliere, ma non puoi lasciarci tutti senza alcuna informazione. Nessuno ti giudicherà per le tue scelte però un riscontro su quello che sta succedendo ci deve essere dato”.