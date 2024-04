Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: l’appello del figlio di Gianfranco Bonzi

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Mercoledì 17 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’immancabile appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli, volto immancabile e iconico del programma, ha condotto come sempre una puntata interessante ed emotiva, che è tornata in particolare sul caso di Franco Bonzi e della sua misteriosa scomparsa. Una storia che apre a prospettive preoccupanti. L’uomo, infatti, aveva creduto di essere fidanzato con Dua Lipa, e ora non si trova più da giorni: la sua famiglia ha iniziato a temere il peggio. Come di consueto, è stato concesso ampio spazio è concesso agli appelli, alle richieste d’aiuto e alle segnalazioni del pubblico da casa.

Cosa è successo ieri sera a Chi l’ha visto?: il caso Franco Bonzi

Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 come ogni mercoledì sera con il programma Chi l’ha visto?. L’episodio ha preso avvio con gli ultimi sviluppi sul caso di Gianfranco Bonzi, uomo scomparso da diverse settimane dopo essere stato vittima di una truffa da parte di un individuo che si spacciava per Dua Lipa, estorcendogli denaro in cambio di falsi messaggi d’amore e affetto. Dopo un’intervista commovente al figlio Luca, Sciarelli ha annunciato il ritrovamento di un codice fiscale che potrebbe appartenere all’artefice della frode, gettando nuova luce sul caso.

Commovente l’intervento del figlio di Bonzi, Luca, che si è aperto davanti ai microfoni di Chi l’ha visto?, dicendosi incapace di trovare senso nella scomparsa del padre Franco. “A casa ha lasciato un biglietto che diceva: ‘Non cercatemi più, non ce la faccio più ad andare avanti, ho problemi di depressione’. Risolvevamo sempre i problemi insieme. Dopo la perdita dei nonni, ha perso speranza. Mi ha parlato di Dua Lipa e gli ho detto che non era reale, ma lui non capiva, era perso, si era aggrappato a lei. Quanti soldi ha inviato? Troppi”. Poi è emersa la verità: “Ha capito che era tutto falso quando lei è sparita e lui è partito frustrato e infelice il 23 marzo. È il suo modo di dire che quella storia l’ha abbattuto. Ha preso un trolley con poche cose: una mia, una dello zio, una della nonna… Cosa dire a chi ha ingannato papà? Nulla, non sarà l’unica vittima e le parole non cambieranno nulla, auguro solo il meglio”.

Poi l’appello diretto al padre Franco: “Vorrei dirti tanto, papà, ho perso te e soffro la tua assenza, quindi torna, papà! Questo è ciò che posso dirti. Se ci stai guardando, aiutaci, papà”. Gianfranco aveva annunciato le sue ultime azioni su Facebook, ma nessuno ha agito.

La svolta nel caso

Dopo l’ultima puntata, il profilo falso di Dua Lipa che ha contattato Gianfranco Bonzi per truffarlo ha inviato messaggi chiedendo denaro in cambio di informazioni proprio sull’uomo ora scomparso. Un codice fiscale diventa cruciale: “16 caratteri tra lettere e numeri: si chiama Marcello, non è il sogno di milioni di uomini, non è Dua Lipa e non risponde al telefono. La Dua Lipa falsa è un uomo siciliano di Catania, classe ’66, appartenente a Marcello, aspirante ballerino, autodefinitosi “Cubista Mizuno”.

Su TikTok, un video lo incastra: il Cubista Mizuno afferma di aver ballato con Dua Lipa a Roma. Sorge il sospetto che anche lui sia stato truffato e che il suo codice fiscale sia stato rubato. “Potrebbe truffare le persone?” chiede una giornalista a un cittadino di Giarre, città presunta di residenza di Marcello. “Sinceramente no, spero che non sia stato vittima di truffe anche lui”, risponde l’uomo, rappresentando il pensiero di tutti gli abitanti che non lo vedono da oltre un anno.