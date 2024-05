Fonte: Ansa Piera Maggio

Il caso di Denise Pipitone è al centro della puntata di Chi l’ha visto? del 15 maggio. Dopo il ritrovamento delle microspie collegate alla rete elettriche da parte della mamma della bambina, Piera Maggio, Federica Sciarelli torna sulla vicenda che da 20 anni sta tenendo il pubblico col fiato sospeso: la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo è ancora viva? La sua famiglia non si arrende e sta facendo di tutto per arrivare a una verità che cerca ormai da molti anni.

Chi l’ha visto?, i casi del 15 maggio

Si parla ancora di Denise Pipitone e della possibilità che le microspie rinvenute da Piera Maggio in casa sua fossero presenti all’interno dell’abitazione fin dal giorni successivi alla scomparsa della bambina. Del ritrovamento è stato informato anche il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, con il quale i genitori della piccola stanno lottando ormai da anni per cercare la verità. “Con il mio avvocato Giacomo Frazzitta non ci siamo mai fermati”, ha dichiarato la mamma della bambina, che in questi anni si è battuta moltissimo affinché la sua voce – e quella di tutti i familiari delle persone scomparse – non rimasse inascoltata.

“Questo fatto mi ha portato di nuovo indietro negli anni. Erano ancora collegate alla corrente, non sappiamo se qualcuno fosse all’ascolto. La Procura ha convalidato il sequestro delle cimici e stanno cercando di capirne la provenienza”, ha evidenziato, spiegando come l’ultimo ritrovamento l’abbia fatta tornare indietro nel tempo, a quei giorni terribili in cui ha realizzato il fatto che la sua bambina fosse stata portata via.

E ancora, gli appelli del pubblico da casa per il quale il programma è diventato un grande punto di riferimento. Non mancano quindi le richieste di aiuto da parte dei telespettatori e l’impegno della redazione perché queste richieste non cadano nel vuoto. A condurre, come ogni mercoledì, è Federica Sciarelli, da anni in prima linea con la sua squadra per dare supporto e aiuto a coloro che ne hanno bisogno.

La truffa romantica di Gianfranco e Simone

Dopo la vicenda di Franco Bonzi, scomparso dal quartiere Brera dopo aver creduto di aver avuto un rapporto sentimentale con Dua Lipa, Chi l’ha visto? si occupa anche del caso di Simone, anche lui vittima di una truffa romantica online. Le famiglie ora chiedono giustizia e vogliono vederci chiaro: chi li ha ingannati? Chi si nasconde dietro i profili fake che hanno estorto loro denaro in cambio del sogno di una vita che non avrebbero mai vissuto? Le famiglie ora chiedono verità per i loro cari, oltre che cercare di comprendere come siano andate realmente le cose. Di Franco si sono perse le tracce dal giorno in cui ha lasciato un biglietto che faceva presagire il peggio.

Quando e dove va in onda

Chi l’ha visto? va in onda il 15 maggio dalle 21,20, su Rai3. Come di consueto, il programma è trasmesso in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay e sui social, tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La puntata è visibile inoltre anche nei giorni successivi grazie al servizio on demand che permette di seguirla in differita.