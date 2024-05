Anticipazioni Chi l’ha visto? 29 maggio, la truffa di Dua Lipa

Fonte: IPA Di cosa si parlerà stasera a Chi l'ha Visto

Questa sera, 29 maggio, torna “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli che affronta casi di persone scomparse, omicidi irrisolti e misteri ancora aperti. La trasmissione cerca di dare voce ai familiari e alle persone coinvolte, fornendo aggiornamenti settimanali sugli sviluppi dei casi e presentando nuove storie che richiedono attenzione e aiuto pubblico. Ecco cosa ci aspetta nella puntata di mercoledì 29 maggio su Rai 3.

Chi l’ha visto? I casi del 29 maggio

Nella puntata di mercoledì 29 maggio di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli si concentrerà su alcuni casi particolarmente drammatici. Uno di questi riguarda Gianfranco Bonzi, un custode milanese che potrebbe essere stato vittima di una truffa amorosa. Poco prima di scomparire, Gianfranco ha lasciato una lettera al figlio Luca, esprimendo il suo tormento per un amore non corrisposto con una persona che si faceva passare per la cantante Dua Lipa.

Nella lettera, Gianfranco ha fornito dettagli su come accedere alla sua applicazione di criptovalute, dando al figlio istruzioni su come recuperare i fondi rimasti. ” Scusa Pupin, ma Dua Lipa era la mia ragione per continuare a vivere”, ha scritto Gianfranco, lasciando Luca senza parole e con il compito di gestire una situazione complessa e dolorosa.

Le indagini continuano, con i carabinieri che hanno sequestrato il computer e il cellulare di Gianfranco, nella speranza di trovare prove decisive nelle conversazioni con la falsa Dua Lipa. Intanto, la famiglia Bonzi è in attesa di risposte, cercando di capire cosa sia realmente accaduto a Gianfranco e se ci sia ancora speranza di ritrovarlo. Stasera, la Sciarelli rivelerà un dettaglio inedito riguardo alla scomparsa di Bonzi: la sua redazione ha scoperto cosa conteneva il trolley con cui è partito.

Gli altri casi della puntata

Parallelamente, sarà discusso il caso di Manuela Murgia, una sedicenne trovata morta nella gola di Tuvixeddu in Sardegna. I familiari, presenti in studio, non hanno mai creduto alla teoria del suicidio e chiedono la riapertura delle indagini, sospettando che l’anonimo che ha segnalato il ritrovamento del corpo sappia molto di più di quanto ha rivelato

Il corpo della ragazza fu scoperto nella gola di Tuvixeddu in Sardegna nel 1995 a seguito di una telefonata anonima. I familiari della giovane chiederanno la riapertura delle indagini. Tra le questioni irrisolte, con chi aveva parlato al telefono poco prima di uscire e cosa sa l’anonimo che ha segnalato il ritrovamento? Questi e altri interrogativi saranno al centro della puntata di stasera.

Un altro caso rilevante è quello di Soukaina, una influencer trentenne che si trova ancora in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata soccorsa con una ferita al petto. Il marito di Soukaina, indagato per tentato omicidio, ha fornito diverse versioni dell’accaduto, e la trasmissione cercherà di fare chiarezza su cosa sia realmente successo quella notte.

Dove vedere la puntata di Chi l’ha visto

“Chi l’ha visto?” andrà in onda oggi, mercoledì 29 maggio 2024, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. La diretta sarà disponibile anche sul sito di RaiPlay, tramite app e sito, dove l’episodio sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda e dove è possibile vedere tutte le repliche.