Fonte: Ansa Federica Sciarelli conduce "Chi l'ha visto?"

Si rinnova l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, tradizionalmente condotto da Federica Sciarelli, che il 17 aprile torna sul caso di Franco Bonzi e della sua misteriosa scomparsa. L’uomo, che aveva creduto di essere fidanzato con Dua Lipa, non si trova più da giorni e la sua famiglia ha iniziato a temere il peggio. Come di consueto, ampio spazio è concesso agli appelli, alle richieste d’aiuto e alle segnalazioni del pubblico da casa che da anni vede il programma come un grande punto di riferimento.

Chi l’ha visto?, i casi del 17 aprile

“Era uno scherzo, per me un bellissimo scherzo”, dice Marcus all’inviata parlando del post in cui diceva di aver ucciso Valeria Pandolfo, la sua fidanzata, con il veleno per topi. Da quel tragico 17 maggio sono passati poco meno di tre anni e oggi la madre della giovane trovata senza vita in casa sua si oppone fermamente alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Difficile credere alla versione del compagno, per la donna, che chiede a gran voce di conoscere la verità sulla drammatica fine di sua figlia. Secondo le ricostruzioni si sarebbe trattato di un malore in conseguenza di un arresto cardiocircolatorio.

In studio anche il fratello di Luca Ventre, morto mentre si trovava all’ambasciata italiana a Montevideo. Saranno trasmessi nuovi documenti e immagini che potrebbero raccontare qualcosa in più sulle sue ultime ore di vita. Sul suo corpo sono state effettuate due autopsie, che hanno però dato risultati discordati tra loro. Il primo esame è stato condotto in Uruguay, quindi subito dopo la morte, e da questo sarebbe emerso un abuso di sostanze stupefacenti che insieme alla somministrazione di farmaci avrebbe causato l’infarto. La Procura di Roma ha quindi aperto un fascicolo su quello che è accaduto. Al ritorno in Italia, l’esame autoptico ha evidenziato come la morte del giovane sia avvenuta per strangolamento.

Il caso di Franco Bonzi

Franco Bonzi non si trova più. L’uomo, che era stato ingannato da qualcuno di misterioso che si è finto Dua Lipa, è scomparso subito dopo aver scoperto di essere stato truffato. Un amore da sogno che finisce nella maniera più in aspettata: ma chi si nasconde dietro l’account fasullo che l’avrebbe spinto ad allontanarsi da tutto e da tutti? Prima di sparire, il 59enne truffato sui social ha lasciato un messaggio che non lascia spazio alle interpretazioni: “Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere”.

L’uomo si è allontanato dal quartiere Brera, dove lavorava anche come portiere, portando con sé solo una piccola valigia. Da quel 23 marzo, di lui si sono perse le tracce. Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? del 10 aprile, sono stati mostrati alcuni messaggi che Bonzi aveva ricevuto dal profilo finto e a cui potrebbe aver inviato anche del denaro. L’inviata del programma Raffaella Grigi ha provato a mettersi in contatto con la persona che potrebbe nascondersi dietro l’account e, per tutta risposta, le sono stati richiesti 50 euro per dare informazioni sull’uomo scomparso. La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda su Rai3, dalle 21,15, il 17 aprile 2024.