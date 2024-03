Fonte: IPA Federica Sciarelli

Misteri, sparizioni e una morte misteriosa sulla quale si cerca ancora di fare luce. Federica Sciarelli conduce la puntata di Chi l’ha visto? del 27 marzo in cui si tornerà sul caso di Antonella Di Massa e sulla sparizione misteriosa da Bagheria della giovane Giusy Ventimiglia. Non mancheranno poi gli appelli del pubblico e le richieste d’aiuto in diretta che da anni sono diventate un punto di riferimento della trasmissione di Rai3.

Chi l’ha visto? I casi del 27 marzo

Com’è morta Antonella Di Massa? La donna scomparsa misteriosamente da casa sua, è stata ritrovata senza vita in un aranceto 11 giorni dopo ma ora si indaga sull’identità della persona che sarebbe stata vista per strada a Ischia 8 giorni dopo il suo allontanamento a bordo dell’auto bianca che l’ha condotta verso il luogo in cui è stata trovata morta proprio dagli inviati del programma condotto da Federica Sciarelli. Nuove importanti testimonianze quindi, potranno fare luce sulla verità. Si cerca ancora di capire come si siano svolte le ultime ore della sua vita. Suo marito, che ha già partecipato a Chi l’ha visto? come ospite in studio non smette di chiedere giustizia ma gli interrogativi sulla fine di sua moglie sono ancora troppi e la verità è sempre più lontana.

Si parla inoltre di Giusy Ventimiglia la donna scomparsa nel 2017 da Bagheria è mai più ritrovata. Quali misteri aleggiano intorno alla sua misteriosa sparizione? Per la prima volta parla suo figlio, Carmelo, intenzionato a trovare la verità. Sulle ultime ore di sua madre, che manca da casa ormai da 7 anni, non si sa molto e le speranze di ritrovarla viva si sono affievolite col tempo sebbene la sua famiglia non abbia mai smesso di sperare. “Non la troverete più”, avevano detto alcuni bagheresi intervistati dalla stampa a pochi mesi dalla sparizione. Oggi potrebbero emergere nuovi elementi in grado di riaprire il caso.

La sparizione di Paola Casali

Paola Casali è scomparsa da casa nel 2011. La donna, partita da casa per una breve vacanza con l’uomo che frequenta, sparisce nel nulla e non fa mai più ritorno a casa. Le sue due figlie, a Chi l’ha visto? per parlare ancora una volta del caso che ancora non ha trovato soluzione, non credono che si tratti di allontanamento volontario e ritengono invece che le sia stato fatto del male. Si sono così affidate all’associazione Penelope e l’esito delle indagini è finito nelle mani della Procura di Agrigento.

Sembra inoltre che la sua sparizione possa essere legata alla dipendenza di Paola Casali dal gioco d’azzardo. Pochi giorni prima di partire, infatti, pare che avesse prosciugato un conto che aveva cointestato con sua figlia Elena e che scopre tutto a causa di una lettera che le era stata inviata dalla banca. Arrabbiata, contatta sua madre che è in vacanza per chiederle cosa sia accaduto. “Non ho avuto altra scelta”, avrebbe risposto lei, ma la conversazione si è subito interrotta per non riprendere mai più. Da allora, la famiglia non ha più avuto sue notizie e, a distanza di 13 anni, le sue figlie cercano giustizia.