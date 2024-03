Fonte: IPA Federica Sciarelli

Casi irrisolti, scomparsi, richieste d’aiuto: si rinnova il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? del mercoledì, con Federica Sciarelli saldamente alla conduzione della puntata del 13 marzo. Si torna così sul caso di Marzia Capezzuti, ma anche su quello di Antonella Di Massa, il cui corpo senza vita è stata rinvenuto proprio dagli inviati del programma di Rai3.

Chi l’ha visto, i casi di mercoledì 13 marzo

Si torna sul caso dell’omicidio di Marzia Capezzuti, la giovane donna vittima di un sequestro e di terribili torture da parte di un’intera famiglia di Pontecagnano, nell’area del salernitano. La 29enne, affetta da disabilità mentale, sarebbe stata manipolata, soggiogata e derubata della sua pensione di invalidità – per la cifra di 800 euro al mese – e infine strangolata a morte.

I suoi resti sono stati ritrovati nell’ottobre del 2022 in un casolare abbandonato tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano, a sette mesi dalla sua misteriosa scomparsa. Nel 2017, Marzia Capezzuti si era trasferita nel salernitano per vivere insieme al fidanzato Alessandro Vecchiano, scomparso due anni dopo, e che aveva conosciuto sui social. Per la sua morte sono stati arrestati i coniugi Damiano Noschese e Mariabarbara Vacchiano, oltre a uno dei figli della coppia.

I genitori di Marzia Capezzuti, che attendono la prima udienza del processo fissata per il 18 aprile di fronte alla Corte d’Assise di Salerno, sono in studio con Federica Sciarelli per discutere sui documenti inediti e decisivi che potrebbero portare a una svolta nel caso. E ancora, parla la figlia minore di Maria Chindamo, l’imprenditrice scomparsa mentre andava a lavorare le sue terre, che oggi è determinata a intraprendere la carriera di Carabiniere.

Il caso di Antonella Di Massa

Si torna inoltre sul caso di Antonella Di Massa, che interessa direttamente la redazione di Chi l’ha visto?. La donna era infatti scomparsa per 11 giorni, con una dinamica che era diventata un vero e proprio rompicapo per gli investigatori. Gli inviati del programma si sono quindi impegnati a ritrovare la donna, per la quale è stato preso in considerazione l’allontanamento volontario, intercettando la sua auto nella quale è stata purtroppo ritrovata senza vita.

Le domande intorno a questo caso sono quindi molteplici: è morta subito o è stata altrove nei 10 giorni in cui è mancata da casa. La trasmissione offre quindi un’importante ricostruzione del caso che appare lontanissimo dalla sua giusta conclusione. Dalle prime ricostruzioni, sembra comunque percorribile la pista dell’allontanamento volontario, visto che sulla sua macchina sono stati rinvenuti alcuni dei suoi effetti personali.

Quando e dove va in onda Chi l’ha visto?

