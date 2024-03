Federica Sciarelli dovrebbe andare in pensione nell'autunno 2025 e resta da discutere il futuro in Rai della storica conduttrice di Chi l'ha Visto?

Fonte: IPA Federica Sciarelli, il futuro in Rai con Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli “andrà in pensione nell’autunno 2025”. La questione pone l’attenzione sul futuro della conduttrice di Chi l’ha visto?, storico volto del programma dal lontano 2004. Per la giornalista potrebbe cambiare tutto e resta l’incognita sul suo destino in Rai, che sarà costretta a rivedere gli accordi con la giornalista.

Federica Sciarelli verso l’addio a Chi l’ha visto?

“Il volto di Chi l’ha visto?, perno di Rai 3 e vero e proprio simbolo di Viale Mazzini, andrà infatti in pensione nell’autunno 2025, quando compirà 67 anni. Un traguardo ancora lontano, ma solo in apparenza, dal momento che la Sciarelli ha quasi un anno di ferie non godute”, riporta così il retroscena di TvBlog a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata del programma di Rai 3, andata in onda mercoledì 27 marzo come sempre in prima serata.

Retroscena che pone l’attenzione su una questione importante: la giornalista romana dirà definitivamente addio alla conduzione di Chi l’ha visto?, della quale detiene lo scettro ormai da vent’anni? Per l’attuale stagione non si prevedono cambiamenti e la Sciarelli, come da contratto, potrà concluderla regolarmente il prossimo luglio. Da quel momento, però, la Rai dovrà ridefinire la sua posizione e gli accordi, affinché possa continuare a collaborare con la televisione di Stato.

Si potrebbe parlare di addio? L’ipotesi sembra alquanto improbabile, stando alle parole della stessa Sciarelli: “Non ci penso proprio. Per me questo programma è una seconda famiglia. Però è ovvio che nella vita tutto può cambiare, però sono tanto legata a questa trasmissione. Ho stretto legami importanti anche con dei familiari delle persone scomparse”, aveva spiegato in un’intervista qualche anno fa, ribadendo il concetto la scorsa estate sul settimanale Oggi: “Quando lascerò davvero? Quando faremo il 5% di share e mi daranno un calcio”.

La Rai decide sul futuro di Federica Sciarelli

Lasciare Chi l’ha visto? sarebbe un duro colpo, non da meno per i tanti affezionati telespettatori del programma cult di Rai 3. Un gruppo talmente nutrito e attento di persone al punto da avere un nome – “chilavisters” – che spopola sui social con l’omonimo hashtag durante la messa in onda di ogni puntata, commentando a menadito le scomparse e i casi di cronaca trattati e seguiti dalla redazione.

Il futuro della giornalista è ancora incerto ma informazioni più dettagliate si avranno certamente entro l’estate, con la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi. Improbabile un abbandono, dati gli ottimi ascolti registrati dal programma in onda il mercoledì sera su Rai 3, piuttosto la ricerca di una soluzione.

Il prossimo settembre, tra l’altro, Federica Sciarelli festeggia esattamente 20 anni dal suo arrivo a Chi l’ha visto?, di cui è anche autrice. Pensare a una sostituzione è parecchio complicato: la giornalista romana si è imposta all’attenzione del pubblico con il suo stile sempre impeccabile, la capacità di affrontare con eleganza e sangue freddo anche i casi più controversi, rapportandosi con le persone direttamente interessate – amici, famigliari – senza cadere nella faciloneria del macabro. Ricordiamo che il programma va in onda dal 1989, anno in cui alla conduzione c’erano Paolo Guzzanti e Donatella Raffai, poi rimasta da sola per diversi anni e seguita in ordine da Giovanna Milella, Marcella De Palma e Daniela Poggi.