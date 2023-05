Federica Sciarelli: la carriera, le inchieste e la vita del volto di “Chi l’ha visto”

Fonte: Getty Images Federica Sciarelli

“Ci sono donne, lasciatemelo dire, che hanno più palle di tanti uomini”. Con questa dichiarazione, rilasciata in un’intervista all’agenzia Dire, vogliamo cominciare il racconto di una delle donne più amate del piccolo schermo da quasi 20 anni, Federica Sciarelli, lo storico volto del programma “Chi l’ha visto” su RaiTre.

La conduttrice ha sempre avuto un chiaro obiettivo: diventare una giornalista televisiva di successo. Oggi, grazie alla sua determinazione, ha raggiunto una posizione di prestigio, essendo uno dei personaggi televisivi più amate della Rai. Il programma offre sostegno a chi è alle prese con casi di omicidio e, talvolta, ha contribuito al ritrovamento di persone scomparse.

Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla regina di RaiTre che ha conquistato il cuore del pubblico.

Scopriamo chi è Federica Sciarelli

Nata a Roma sotto il segno della Bilancia da genitori napoletani, Federica Sciarelli ha conquistato il pubblico con la sua attenzione ai dettagli e la passione per la giustizia.

A 20 anni, grazie a una borsa di studio, ha debuttato nel mondo del giornalismo. Da allora, non ha mai più abbandonato questa passione, raggiungendo i vertici dell’informazione diventando la giornalista più amata della Rai.

Nel 1991, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e da oltre sedici anni, è la conduttrice indiscussa di “Chi l’ha visto?”, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, senza dubbio una delle trasmissioni di inchiesta più seguite e più durature.

La sua vita privata

La giornalista è sempre stata riservata sulla sua vita privata, mantenendo un basso profilo nonostante la sua evidente notorietà. Il passato della giornalista si rivela un mistero, tanto che ancora oggi nessuno è stato in grado di scoprire dettagli sul suo trascorso sentimentale.

La conduttrice ha scelto di stare lontana dai social media e non ha un profilo personale. Tuttavia, è stata oggetto di gossip per il flirt con Francesco Cossiga e John Henry Woodcock. Attualmente, è sposata con un cameraman della Rai e ha un figlio di nome Giovanni Maria.

Sappiamo però che Federica è una vera esperta di sport, avendo praticato atletica come mezzofondista per dieci anni e ha una grande passione per le scampagnate in bicicletta.

Nel 2015 ha presieduto il Roma Pride e si batte incessantemente per i diritti della comunità LGBT. Inoltre, da tempo si impegna fermamente per contrastare l’abuso sulle donne e il bullismo.

Tra le inchieste più cruciali, vale la pena ricordare quella in cui ha comunicato in diretta la scoperta del corpo di Sarah Scazzi, la giovane uccisa ad Avetrana. Federica era in collegamento con la madre della ragazza e la notizia è stata riportata tempestivamente.

Invece, proprio due giorni fa, durante la trasmissione di “Chi l’ha visto”, è stata trasmessa una scena scioccante in cui agenti della polizia di Milano hanno brutalmente aggredito un transgender. La conduttrice ha avuto il coraggio di pronunciarsi in diretta televisiva, opponendosi a questo terribile evento che ha suscitato una forte indignazione. Senza esitazione, ha denunciato chi ha commesso violenza su una persona indifesa.

La sua presa di posizione ha scatenato un dibattito profondo sulla situazione e, come dimostra da sempre, ci ha regalato un esempio di giustizia e integrità, qualità di cui abbiamo bisogno oggi più che mai.