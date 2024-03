Fonte: IPA Federica Sciarelli

Nella puntata del 27 marzo 2024 di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è tornata con nuovi casi e rivelazioni. In apertura, all’inizio della puntata, ha chiamato Marzia Corini, la sorella di Marco, deceduto il 25 settembre 2015. Oggi la donna è stata assolta per la seconda volta dalle accuse, poiché la procura aveva avanzato l’ipotesi che potesse essere stata lei a iniettare il sedativo al fratello. Si è tornati poi a parlare del Caso che ha scosso l’Italia, la scomparsa di Antonella Di Massa, trovata morta proprio dagli inviati della trasmissione.

Marzia Corini a Chi l’ha visto: “Spero che le cose finiscano qui”

Federica Sciarelli ha parlato con Marzia Corini all’inizio della puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda il 27 marzo 2024. Sorella dell’avvocato dei vip e dei calciatori, Marco, morto il 25 settembre 2015 ad Ameglia, è stata accusata di averlo ucciso iniettando una dose del farmaco Midazolam. Il fratello era malato terminale. Nella giornata del 27 marzo, la donna è stata assolta da tutte le accuse.

Alla Sciarelli, la donna ha dichiarato: “Spero sia l’ultima e spero che le cose finiscano qui. Non ho ancora metabolizzato molto, deve arrivare prima alla testa e poi alla pancia. L’abbraccio con i miei avvocati è stato vero e sincero. Sono stata in mano a due persone straordinarie. Molte persone hanno espresso davvero tanta vicinanza nei miei confronti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato”.

Il Caso di Antonella Di Massa, il buco di 11 giorni

Il Caso di Antonella Di Massa continua a essere il centro delle puntate di Chi l’ha visto?. Ospite della trasmissione insieme agli inviati il marito Domenico Raco: c’è un buco di 11 giorni su cui si cerca di fare chiarezza, dopo che gli inviati hanno ritrovato il corpo della donna senza vita. “Stiamo cercando di capire. I miei appelli rimangono sempre gli stessi. Io ho rivisto il video più volte, non ho notato un comportamento di una persona che da lì a poco vuole farla finita. Sembra una persona totalmente diversa da quella che fa l’acquisto”.

In riferimento al video in cui Antonella acquista il liquido antigelo, il marito spiega: “Se avesse fatto qualche ricerca, di certo avrebbe capito che non è un liquido idoneo a farla finita, almeno nell’immediatezza. Anzi, è un metodo doloroso. Ci sarà sicuramente un’altra spiegazione“. C’è poi un altro momento clou che ancora oggi è senza spiegazione: una settimana dopo la scomparsa, alcuni ragazzi hanno notato una donna sdraiata per terra, si sono spaventati e hanno dato l’allarme.

“I nostri inviati condividono ogni informazione con i familiari”, ha spiegato Federica Sciarelli. Ma il marito continua a sostenere che non è possibile: “Per me è come se l’avessero voluta far trovare lì. Dalle condizioni del corpo di Antonella non credo che il medico si sia sbagliato più di tanto. Io non credo che Antonella fosse lì fuori. Anche le ricerche hanno fallito quindi? Non credo. Gli effetti di questo liquido su una persona non sono immediati e questo mi lascia perplesso. Lei rimane in una posizione supina perfetta e mi lascia molti dubbi e domande”. C’è ancora oggi un dubbio sulla presunta foto della donna sdraiata per terra e notata appunto dai ragazzi. “La situazione è più complessa di quanto sapessi. O è un’altra donna che è sparita nella zona, o è molto simile ad Antonella”.

Poi, un appello degli inviati della trasmissione: “Siamo in grado di dirvi con precisione che prima dei ragazzi sono passate altre due automobili, e subito dopo di loro due scooter. In un brevissimo lasso di tempo passano cinque mezzi di trasporto. Probabilmente le persone alla guida di questi mezzi di trasporto hanno scattato la foto. Mettetevi una mano sulla coscienza, fateci capire cosa è successo quella notte”. Il sospetto è che qualcuno abbia ospitato o aiutato la donna. “Quando ho visto il corpo, era troppo pulito per stare all’esterno tutto questo tempo”, ha concluso il marito Domenico. “Doveva essere sporca, terra nelle mani. Ho fatto il riconoscimento, ho visto tutte le operazioni della scientifica. Non mi è sembrata una donna che è rimasta per dieci giorni alle intemperie. Mi è sembrato un quadro preparato al momento”.