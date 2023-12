Fonte: IPA Federica Sciarelli

Conoscete il figlio di Federica Sciarelli? Stiamo parlando di una delle conduttrici più amate, che conduce ormai da tanti anni Chi l’ha visto?. Su Rai Tre, è un volto di punta: la giornalista, però, non ama essere sotto i riflettori. Anzi, della sua vita privata si sa molto poco, anche perché non ha un profilo sui social. Nel corso dei decenni ha saputo tenere lontana l’attenzione pubblica dalla sua famiglia. Tuttavia, sappiamo che ha un figlio, ovvero Giovanni Maria, a cui è molto legata.

Chi è Giovanni Maria, il figlio di Federica Sciarelli

La giornalista e conduttrice televisiva Federica Sciarelli ha un unico figlio, Giovanni Maria, nato nel 1996, da una precedente relazione. Sono ben poche le informazioni che si conoscono su di lui: la privacy è sempre venuta al primo posto. Solamente negli anni, ogni tanto, la Sciarelli ha svelato qualcosa sul loro legame: mamma e figlio sono unitissimi. Al di là del nome, sappiamo solamente che ha fatto il liceo classico: per il resto, non sono note informazioni sulla sua carriera.

Non è nota l’identità dell’ex compagno con cui la Sciarelli ha avuto suo figlio. Nel corso di un’intervista a Rai Radio 2, ha aggiunto qualche dettaglio sul loro rapporto. “Mio figlio è fortunato, da ragazzo quando stavo in televisione mi vedeva e stava tranquillo che non tornavo a casa. Battute a parte, sono un po’ rompiscatole con mio figlio. Quando mi vengono le botte d’ansia, a volte, mi ha detto che il mio programma mi rende pesante e che quando fa tardi invece di pensare a lui che si diverte penso a lui che ha avuto un problema con il motorino”.

Il legame tra Federica Sciarelli e suo figlio Giovanni Maria

Dal punto di vista familiare, la Sciarelli conta molto sul figlio, che per lei è un vero e proprio punto di riferimento. A Oggi ha confessato: “Per le piccole cose, il primo a essere interpellato è sempre mio figlio, però è mia sorella la mia vera ancora di salvezza, le sono molto legata”. Invece, è noto il grande amore di mamma e figlio verso i cani: dopo la scomparsa della cagnolina Emma, ne avrebbero adottato un’altra, ovvero Nina. Un’altra piccola curiosità è che il figlio ama molto la cucina napoletana: la conduttrice è nata a Roma, ma i genitori sono originari di Napoli. Il piatto preferito di Giovanni Maria sarebbe pasta e ceci.

Per quanto riguarda la vita privata della Sciarelli, non sono disponibili molti dettagli: quel gossip smentito, ovvero un flirt con il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, la nascita di Giovanni Maria nel 1996, il matrimonio con un cameraman Rai, il presunto flirt con John Henry Woodcock. La riservatezza è sempre stata una sua grande caratteristica, e dal 13 settembre 2004 conduce Chi l’ha visto?, programma di attualità dedicato alla ricerca di persone scomparse, così come ai misteri insoluti. Nel corso degli anni si è spesso parlato di un suo addio alla conduzione, sempre smentito: la Sciarelli è ormai un simbolo del programma. E i #chilhavisters – così si chiamano i fan – non immaginerebbero mai un’altra persona al suo posto.