Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: testimone sul caso della 22enne trovata morta

Fonte: IPA Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto"

Chi l’ha visto? è l’appuntamento imperdibile del mercoledì sera su Rai 3. Nella puntata del 10 aprile 2024, la conduttrice, Federica Sciarelli, ha portato in studio con sapienza alcuni casi di cronaca attuale e terribile. In particolare il programma si è concentrato sulla terribile vicenda della ragazza 22enne francese trovata morta in Valle d’Aosta. Poi in studio è stato ricevuto il padre di Niccolò Ciatti. Si tratta di un 22enne che nel 2017 fu vittima di un brutale pestaggio in una discoteca spagnola.

22enne morta in Valle D’Aosta, la testimone a Chi l’ha visto?

Il programma condotto da Federica Sciarelli ha aperto la puntata del 10 aprile 2024 al caso della ragazza 22enne trovata senza vita in una cappella abbandonata a La Salle, in Valle D’Aosta. Il luogo del ritrovamento del cadavere della giovanissima di origini francese si trova in un piccolo comune vicino al confine. Ad identificare la 22enne sono stati i alcuni parenti. Già effettuata l’autopsia sul corpo, ritrovato con una profonda e letale ferita alla gola, con alcuni rifiuti accanto al cadavere. Dalle indagini sono emersi alcuni primi particolari, ma sono ancora molti gli aspetti da chiarire.

Proprio nella serata di mercoledì 10 aprile il ventunenne sospettato di aver ucciso la 22enne francese nel villaggio abbandonato è stato arrestato a Lione. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble e rilanciata dai media francesi. L’inviato di Rai 3, Vittorio Romano, ha intervistato una donna, la proprietaria di un bar. “Il 26 marzo la coppia è venuta qui ed entrambi cercavano un posto dove accamparsi – ha spiegato la proprietaria del bar – Lei era un po’ stile dark. Lui molto abbronzato e parlava italiano però mi dava l’idea che non fosse italiano. Lui mi ha chiesto gli orari del pullman. Li ho visti salire insieme sul pullman. Volevano accamparsi in questi posti abbandonati. Il ragazzo è stato molto tempo in bagno e lei poteva chiedermi aiuto se voleva. Non si sentiva in pericolo. Facevano parte del gruppo Urbex. Lui era pulito in viso, aveva occhi e capelli scuri e forse era un po’ più giovane di lei”.

Poi Federica Sciarelli ha informato il pubblico: “Molte notizie in Francia dicono che il ragazzo doveva comparire davanti al trubinale per violenza domestica – ha sottolineato Federica Sciarelli -. Abbiamo capito tramite Giovanna Botteri che vivevano insieme”.

Niccolò Ciatti, il padre in studio

Un incontro difficile quello tra Federica Sciarelli e il padre di Niccolò Ciatti, morto nel 2017 dopo essersi trovato in mezzo a una rissa in Spagna. “Giustizia per mio figlio”, questo chiede l’uomo, distrutto dal dolore per la morte ingiusta del giovanissimo figlio. Niccolò è stato vittima di un brutale pestaggio in una discoteca spagnola. Si trovava in vacanza con alcuni amici e la sera del 11 agosto del 2017 si è trovato al centro di una rissa in discoteca con tre giovani ceceni: uno di loro, Rassoul Bissoultanov, era un lottatore di Mma e campione di arti marziali.

L’uomo è latitante dalla condanna di primo grado a 15 anni di carcere emessa in Spagna al Tribunale di Girona. Dopo la fuga dalla Spagna e l’arresto in Germania, Bissoultanov era stato estradato ma la magistratura italiana aveva deciso di scarcerarlo per un cavillo sulla giurisdizione e così l’uomo è tornato in Spagna dove però è stato condannato in primo grado nel 2022. Tornato in Spagna, Bissoultanov ha fatto perdere le sue tracce ed è ancora latitante dal 2022.