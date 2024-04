Chi l’ha visto? anticipazioni stasera 10 aprile: la storia della ragazza trovata morta in Valle d’Aosta

Fonte: IPA Federica Sciarelli

La serata di Rai 3 apre le porte a un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?, il programma in onda in prima serata dalle 21:20 condotto da Federica Sciarelli. Tra i casi raccontati all’interno della puntata di mercoledì 10 aprile, Sciarelli lascerà spazio a un caso di cronaca con ancora tanto da scoprire, quello di una ragazza trovata senza vita in Valle d’Aosta. Ecco tutte le anticipazioni della serata.

“Chi l’ha visto?” anticipazioni di mercoledì 10 aprile

Tra i casi che verranno raccontati durante la puntata del 10 aprile di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli lascerà spazio il tragico caso di una donna lasciata senza vita in una cappella in Valle d’Aosta, nel villaggio di Equilivaz. La morte della ragazza, che secondo l’Ansa è una giovane 22enne francese identificata dai suoi parenti, è descritta come molto violenta: secondo l’autopsia, la giovane è morta per dissanguamento.

La ragazza è infatti stata ritrovata con una profonda ferita alla gola e, accanto a lei, alcuni rifiuti e un pacchetto di marshmallow. Una storia che fa pensare a un omicidio, e che le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire. Pare che la ragazza fosse stata vista in compagnia di un ragazzo: i due sarebbero arrivati dalla Svizzera durante un giro per l’Europa, stessero cercando un supermercato prima di dirigersi verso le montagne. Secondo un testimone intervistato da La Stampa: “Lei era molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Erano vestiti come due dark, tutti di scuro. Come quei ragazzi che venerano la morte. Ho pensato: due vampiri. E ho pensato anche un’altra cosa, per cui adesso provo molta vergogna: lei era così pallida che sembrava un cadavere. Non riesco più a dormire sapendo quello che è successo”.

Verrà ripercorsa, poi, la morte del giovane Niccolò Ciatti, con un intervento del padre del ragazzo che lotta per la giustizia di suo figlio, picchiato e ucciso senza motivo in una discoteca spagnola. Il 22enne si trovava in vacanza con alcuni amici e, la sera del 11 agosto del 2017, andato a ballare, si è trovato al centro di una rissa. Un video, che mostra chiaramente gli aggressori, riapre una ferita che non ha ancora trovato una chiusura degna. Il 16 aprile si svolgerà la prima udienza in Cassazione per il responsabile, Rassoul Bissoultanov, ancora latitante.

Luci puntante anche sulla scomparsa di Marco, il cui fratello, con l’idea di attirarlo, sceglie di dormire in casa sua con le luci accese. Un gesto che ha l’obiettivo di far capire a Marco che non è solo, e che ha casa ha qualcuno che lo sta aspettando.

Dove guardare “Chi l’ha visto?”

Una puntata densa di appelli, richieste d’aiuto e segnalazioni utili ad aiutare persone in difficoltà e amici e parenti in apprensione, in un programma da sempre utilissimo e molto seguito. La puntata di mercoledì 10 aprile, come sempre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20, ma potrà essere seguita anche in live streaming e on demand su RayPlay. Per qualsiasi tipo di segnalazione utile, i telespettatori potranno contattare la redazione durante e dopo la diretta, via social, per telefono o tramite posta elettronica.