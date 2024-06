Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 19 giugno: corriere scomparso, parla l’arrestato

Fonte: IPA Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Nuovo appuntamento su Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli: nella puntata in onda mercoledì 19 giugno verranno approfonditi i casi di Nicolas Matias del Rio e Mara Favro, entrambi spariti nel nulla, e quello di Nessy Guerra, la venticinquenne di Sanremo bloccata in Egitto da un compagno violento. Come sempre ci sarà spazio per i vari appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto?, i casi della puntata del 19 giugno

A Chi l’ha visto? si parlerà della scomparsa di Nicolas Matias Del Rio: del quarantenne non si hanno più tracce dallo scorso 22 maggio, quando è sparito mentre trasportava come corriere per una ditta 300 borse di lusso da circa 500mila euro. Del Rio è figlio di un noto stilista e per diverso tempo ha lavorato dietro le quinte del mondo della moda prima del trasferimento in Italia avvenuto a dicembre. Poco prima di sparire nel nulla, gli era stata commissionata la consegna di più di un centinaio di borse di lusso per conto di una ditta esterna.

Due giorni dopo la sua sparizione, sono state ritrovate alcune scatole e il suo furgone completamente carbonizzato. Per questa scomparsa sono state fermate due persone. “Non c’entro nulla”, così dice uno dei due arrestati all’inviato di Federica Sciarelli. “Devo affrontare un processo e non mi sarei mai messo in un nuovo guaio”. Durante la puntata verrà trasmessa un’intervista inedita realizzata prima del suo arresto.

E poi il caso Mara Favro, la 51enne di Susa scomparsa da tre mesi. Alle 5 e mezzo del mattino ha inviato con il cellulare uno strano selfie che la ritrae di notte mentre fa la linguaccia: scherza o è una richiesta d’aiuto? Ma soprattutto: l’ha spedito lei? La donna aveva finito di lavorare in una pizzeria di Chiomonto quando è sparita nel nulla. L’ultimo contatto è stato con il fratello Fabrizio, che ha sporto denuncia la notte dell’8 marzo.

Di recente la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo che sempre il fratello della donna ha presentato una denuncia contro ignoti che include anche il reato di occultamento di cadavere. A spingerlo a compiere questo passo è stata un copia di una denuncia-querela, poi rimessa. A presentarla è stata una ex dipendente della pizzeria dove lavorava Mara, che raccontava di una animata discussione con il titolare del locale.

L’uomo, secondo la ricostruzione, l’avrebbe prima “percossa”, per una questione legata al pagamento dello stipendio, e poi intimorita dicendo: “Vuoi fare la fine di Mara?”. Proprio il titolare della pizzeria è stato anche sentito per ore dai carabinieri.

Infine, la drammatica storia di Nessy, la giovane bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito egiziano non si è presentato all’incontro con il console e continua ad accusare la moglie di adulterio. Nessy e Tamer si sono conosciuti nel 2020: nel 2021, in seguito ad una furibonda litigata, lui l’ha picchiata per la prima volta. Nessy era stata soccorsa da due ragazze che avevano chiamato l’ambulanza ma lei, impaurita, aveva detto che erano stati i cinghiali ad aggredirla. Tamer ha sempre negato tutto.

La ragazza, però, non l’aveva denunciato per quanto fatto e aveva deciso di perdonarlo. Nessy ha in seguito scoperto di essere incinta e i due si sono trasferiti in Egitto, nonostante lui avesse sempre detto di essere un imprenditore e di lavorare in Italia. In un altro video inviato a Chi l’ha visto?, Nessy ha detto: “Da quando siamo qui, è sempre stato violento e dopo la nascita della bambina, ancora di più”.

Quando e dove guardare in streaming Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto? va in onda mercoledì 19 giugno dalle 21.20, su Rai3. Come di consueto, il programma è trasmesso in contemporanea in streaming su Raiplay ed è molto commentato sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di post e reazioni. La puntata è visibile inoltre anche nei giorni successivi grazie al servizio on demand che permette di seguirla in differita.