La voce di Mahmood tornerà presto alla radio, sulla piattaforme in streaming, in televisione e nei palazzetti. Il cantante di Soldi è pronto al lancio di un nuovo singolo, annunciato lunedì 30 ottobre, e in uscita venerdì 3 novembre. Si tratta di una canzone d’amore, una ballata malinconica che racconta di una storia ormai finita. Un viaggio tra i ricordi e le lacrime, per quello che c’è stato e quello che non sarà più. La curiosità è tanta e tutti sono entusiasti per il ritorno di Mahmood, tutti tranne uno. Malgioglio non l’ha presa affatto bene.

Malgioglio contro Mahmood: “Cambiasse lavoro”

Il nuovo singolo di Mahmood si intitola Cocktail d’amore. Proprio lo stesso titolo che Cristiano Malgioglio utilizzò in uno dei suoi brani più famosi, scritto per la grande interprete Stefania Rotolo. Probabilmente Mahmood – o qualcuno del suo entourage – conosce il vecchio brano, ma non ha pensato fosse un problema. Si potrebbe considerare un omaggio? Il paroliere di Gelato al cioccolato l’ha visto come un grave affronto.

Verde di rabbia, Cristiano Malgioglio (da Istanbul in visita dal misterioso nuovo fidanzato) ha repentinamente contattato i microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos. “Sono arrabbiato. – esordisce – Sono venuto a Instanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore”. E fin qui, niente di nuovo, ma la telefonata prosegue.

“Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portato al successo dalla povera Stefania Rotolo (deceduta nel 1981, ndr)”. Un titolo già utilizzato dunque, ma forse non così particolare da suggerire un chiaro plagio. Eppure, Malgioglio non lo accetta: “Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi Nel blu dipinto di blu. Non si può fare, mi fa infuriare”.

Volano attraverso la linea telefonica internazionale e, dopo aver ben spiegato la questione, il severo giudice di Tale e quale show si scaglia direttamente contro il collega “truffaldino”: “Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no”. E, infine, arriva la frecciatina più velenosa: “Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia”. Mahmood non ha ancora risposto e, conoscendo la sua tendenza a restar fuori dalle polemiche, non è detto lo farà mai.

Malgioglio paroliere, i suoi brani più famosi

Cristiano Malgioglio, che oggi si gode il rinnovato successo di Ancora ancora riportato alla ribalta dal remix del dj Mark Ronson, è uno dei parolieri più famosi d’Italia. Alcuni dei brani più famosi della storia della musica portano la sua firma ed è stato lui a aumentare il successo di artisti indimenticabili come Raffaella Carrà, Mina, Marcella Bella, Franco Califano e Orietta Berti.

Di certo tutti si ricordano di Gelato al cioccolato che, ha sempre assicurato lui, non ha alcun doppio senso: “Mi sono preparato un budino e ho messo il sale al posto della zucchero”. Ma il connubio più poetico resta quello con l’incredibile voce di Mina, che per lui cantò L’importante è finire.