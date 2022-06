“Mahmood e Blanco hanno litigato”: la loro risposta esemplare

Blanco e Mahmood hanno litigato. Blanco e Mahmood sono ai ferri corti. Sono solo alcune delle voci che negli ultimi giorni si sono inseguite sui social a proposito dei due cantanti, reduci da un anno strepitoso e che ora si stanno godendo qualche giorno di vacanza separatamente.

Alcuni siti avevano infatti iniziato a riportare la notizia che tra i vincitori del Festival di Sanremo 2022 non scorresse più buon sangue e che la loro ultima apparizione in pubblico su un palco fosse un po’ di facciata, per assolvere ai loro compiti. Ora, però, arriva la risposta dei diretti interessati, che con il loro consueto senso dell’umorismo mettono a tacere qualsiasi ulteriore indiscrezione.

Mahmood e Blanco, la smentita della lite

È Mahmood a rompere il ghiaccio e gli indugi, pubblicando in una delle sue storie di Instagram la conversazione avuta su WhatsApp con Blanco in cui commentavano il gossip che li riguardava.

“Abbiamo litigato? Non lo sapevo”, scrive Blanco, dopo che il cantante di “Soldi” gli invia gli screen degli articoli che li riguardano. Da lì parte un botta e risposta di finti insulti e minacce, fino al più classico degli affronti: “Ora ti blocco”. Seguono poi foto dalle rispettive località balneari in cui i due si stanno rilassando. Blanco con tanto di cocktail in mano direttamente dalla Puglia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con la nuova fidanzata Martina Valdes, con cui è uscito allo scoperto lo scorso Marzo, dopo la fine della sua relazione con Giulia Lisioli.

Mahmood e Blanco, perché si parlava di litigate e crisi

Le voci su una presunta lite che avrebbe fatto calare il gelo tra i due amici erano iniziate a circolare dopo che Today aveva riportato il racconto di alcuni testimoni presenti nel backstage del Radio Zeta Future Hits Live, che si è tenuto giorni fa a Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

Secondo quei racconti, Blanco e Mahmood si sarebbero tenuti a debita distanza l’uno dall’altro prima di salire sul palco e fare finta che tutto andasse come sempre. I testimoni avrebbero riferito che il cantante di Nostalgia si sarebbe intrattenuto con gli amici e alcuni colleghi a parlare e giocare a biliardino, mentre il collega sarebbe rimasto per tutto il tempo in disparte, “a distanza di sicurezza”.

Per alcuni, anche la loro performance di Brividi non sarebbe stata emozionante come al solito, con i due che cercavano di scambiarsi sguardi e gesti di complicità malcelando però qualche tensione.

Tutte fantasie, evidentemente: dalla chat pubblicata sui social non potrebbe essere più lampante che tra loro il clima sia assolutamente disteso e goliardico.

Blanco e Mahmood, un’annata da incorniciare

Al di là delle voci degli ultimi giorni, il 2022 per Mahmood e Blanco non sarebbe potuto andare meglio. I due si sono presentati da favoriti alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e confermando ogni pronostico hanno battuto persino Elisa con la loro ballata romantica sull’incapacità di trasmettere ed esprimere i propri sentimenti.

Un trionfo che li ha portati a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Torino, dove hanno guadagnato il sesto posto e si sono fatti conoscere anche dal pubblico internazionale. E mentre Mahmood è al lavoro su nuovi brani, Blanco è tra i protagonisti dell’estate con la sua nuova hit, Nostalgia.

