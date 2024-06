Blanco, testo e significato di Desnuda, il singolo dalla svolta latina

Fonte: Getty Images Blanco

Dopo un lungo periodo di pausa, Blanco è tornato a far cantare e ballare i fan giusto giusto con l’arrivo dell’estate. Un ritorno che in tanti avevano aspettato con ansia e che, forse, lascerà a bocca aperta chi è ormai abituato alla vena più intimista del cantante. Esce Desnuda, il nuovo brano in cui Blanco apre le porte a un nuovo ritmo, perfetto per diventare una hit non solo in Italia ma, forse, anche oltreoceano.

“Desnuda”, significato della canzone di Blanco

Disponibile a partire dal 21 giugno 2024, Desnuda è il nuovo brano di Blanco. Un pezzo che arriva dopo un periodo di pausa che il cantante ha scelto di prendersi dopo l’uscita del pezzo Bruciasse il cielo, e che porta con sé una serie di novità che spiazzano chiunque abbia imparato a conoscere la musicalità del cantante durante gli anni della sua carriera.

Pare infatti che Blanco voglia spingere la sua discografia anche fuori dall’Italia, e per farlo ha scelto di pubblicare la sua prima canzone in lingua spagnola. Desnuda, scritta con Michelangelo assieme a Aeme, Andi Feliu, Andres Felipe Corredor, Bao e con la produzione di Michelangelo e Finesse, ci porta ad ascoltare una versione completamente rinnovata del cantante, che ci lancia in una musicalità reggaeton e in un testo che parla di ragazze, serate di musica e balli e passione, completamente in linea con i temi legati a questo genere musicale.

Una scelta che ha portato Blanco in Sudamerica, dove pare abbia anche girato il videoclip del pezzo e che prova, forse a rivoluzionare la sua carriera. Resta da capire se Desnuda diventerà un hit come tante canzoni del cantante, o se rimarrà un esperimento a se stante.

“Desnuda”, testo della canzone di Blanco

Mami ya está que se nos cae

La ropa

Ya tenemos los ojitos

Chiquititos por la mota

Bailando reggaeton

Mami que calenton

La nota está que explota

Está llena de gatas la disco

Pero yo no quiero a otra

Te quiero desnuda

Si tú me dices

Le llego y nos prendemos

En fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabes que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal

Ese culo mami está deli

Le gusta botar champaña

Dentro del telly

Chiquitita pero con el botty

Bien fatty

Pasamos un fin de semana

Por Italy

Sii iiii

Siempre que nos vemos

Hacemos un after party

Sii iii

Nos ponemos animales como un safari

Nena yose que te hace falta

Quien te quite la mini falta

Manejar la curvas de tu cuerpo

Ahora que te tengo

Yo te quiero desnuda

Si tú me dices le llego

Y nos prendemos en fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabe que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal

Gravémonos Pa recordarte

Pa cuando estemos aparte

Acordarme de tus partes

Dejamos todo en la cama

Pa que después no me de por llamarte

Aunque si quieres mami

Dame un call

Mezclamos las ganas y el alcohol

Por ti a las otras

Las tengo en hold

Tu sabe que solo a ti te quiero

Desnuda

Si tú me dices le llego y nos prendemos

En fuego ma

Tú brillas más que la luna

Sabe que estoy puesto pa ti

Tu eres la mía personal