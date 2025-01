Fuorionda, testo e significato del nuovo singolo di Jovanotti

Fonte: ANSA Jovanotti

Jovanotti torna in radio e sulle piattaforme con un nuovo singolo: Fuorionda è il secondo brano che anticipa Il corpo umano VOL 1, il nuovo album che racconta una nuova fase della vita e della carriera dell’artista.

Il pezzo, carico di ritmo e riflessioni, mixa sonorità potenti e parole legate da un flusso di coscienza che mostra un lato inedito, come un fuorionda, dello spettacolo che è la vita. Ecco testo e significato.

“Fuorionda”, significato del singolo di Jovanotti

Jovanotti apre il suo 2025 con un grande Oh yeah. Il cantante romano, dopo l’uscita di Montecristo, il primo brano che anticipa il suo nuovo album, torna in radio con Fuorionda. Il pezzo, disponibile dal 10 gennaio, nasce da una riflessione del cantante rispetto a quegli avvenimenti della vita a cui spesso si cerca di non pensare ma che, di fatto, ci determinano quanto quelli che amiamo raccontare.

Ed è proprio questo che Jovanotti fa in Fuorionda: una sonorità ritmata e coinvolgente, come un pensiero difficile da allontanare dalla mente, e un flusso di coscienza che riporta a galla piccoli spezzoni di fuorionda rendendo il singolo un vero manifesto di autenticità.

Parlando del pezzo, Cherubini ha raccontato: “Le canzoni arrivano, come sogni a occhi aperti, come spiriti compaiono nella mente in forma di un’immagine o di una parola o a volte di un suono o di un groove, e per me la cosa migliore da fare è sospendere il giudizio e appuntarsele da qualche parte. Poi a volte a me succede che quella ‘cosa’ continua a tornarmi in mente nei giorni successivi e anche se io stesso non la conosco è lei che conosce me e mi dice cose di me che non erano previste e che mi raccontano qualcosa perfino pensieri che vorrei non pensare, come certi ‘fuorionda’ che in tv conquistano il centro della scena”.

Belli, difficili o pesanti che siano, questi fuorionda, per Lorenzo, significano qualcosa e, spesso, può valere la pena raccontarli: “Nello ‘spettacolo’ della vita di ognuno ci sono dei fuorionda, io con i miei di oggi ho fatto questa canzone, dove OYEAH è il mio modo per dire avanti Lorè, andiamo avanti, siamo sempre all’inizio di qualcosa”.

“Fuorionda”, testo della canzone di Jovanotti

Potrei dirti che fa ancora male

E non si decide a passare

Che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore

Ed è stata la prima volta

Che il protagonista ero io

E non sempre qualcun altro

Un attore o un vecchio zio

Potrei dirti che a volte sono attraversato dalla malinconia

Tipo che ho sbagliato tutto e vivo una vita che non è la mia

Ma che ormai ci sono dentro ed è impossibile liberarmi

E poi pensi a una paranoia è solo un modo per giustificarmi

Potrei dirti tante cose ma sarebbe un fuorionda

Che mi hai chiesto come va e ti aspetti che risponda

Oh yeah, come in Russia e Ucraina

Tel Aviv e Palestina, oh yeah

In America Latina, oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città

Potrei dirti che certe volte sento che mi vivi come un peso

Come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso

Potrei dirti che vorrei vivere alle Isole Marchesi

Come fecero Gauguin e Jacques Prév, certi francesi

Le direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa

E se fuggissi veramente poi mi mancherebbe una scusa

Una via di fuga esiste solo se non la intraprendi

Come un patrimonio esiste solo quando non lo spendi

Potrei dirti tante cose ma sarebbe un fuorionda

Che mi hai chiesto come va e ti aspetti ti risponda

Oh yeah, tra Corea, Hawaii e Cina, oh yeah

Sulla costa magrebina, la politica italiana, oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città

(Nell’aria, nell’acqua, nella città)

(A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa)

(Nell’aria, nell’acqua, nella città)

Potrei dirti che ho cercato ovunque e non c’è stato verso

Non ho più ritrovato il mondo che abbiamo perso

Ma ci sono momenti, amore mio, che non importa

Perché il cuore a volte è un muro duro

Ma l’amore è una porta (oh yeah)

Tra il salotto e la cucina, oh yeah

La domenica mattina

Quando tutto si incasina

Oh yeah

Nell’aria, nell’acqua per strada e nell’aldilà

A scuola, lavoro, nel cuore dell’Africa

In basso, in alto, in casa e nel luna park

Nell’aria, nell’acqua, nella città