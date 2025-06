Anna accende l’estate con Désolée: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Anna Pepe

L’estate si fa sempre più calda e Anna Pepe è pronta a scendere nel campo delle hit con un nuovo singolo tutto da ballare. La cantante genovese torna con Désolée, un pezzo dai toni reggaeton in cui, ancora una volta, esprime il suo animo ribelle più autentico. Ecco testo e significato.

“Désolée”, significato della canzone di Anna

Dopo aver ottenuto l’affetto di tutte le Vere Baddie e creato una community pronta a seguirla e supportarla, Anna Pepe torna a prendersi il suo posto all’interno del calderone delle hit estive.

La rapper più seguita d’Italia pubblica Désolée: un nuovo brano con la produzione di MILES, che accende le serate estive in un turbinio di sound tutti da scoprire.

Il pezzo, che si avvicina alle musicalità reggaeton e pop elettronic, ha tutti i presupposti per diventare una delle colonne sonore dell’estate: ritmo coinvolgente, la voce inconfondibile di Anna e la sua volontà unica di essere se stesse nonostante il pensiero degli altri.

Nel testo, infatti, Anna racconta di una serata di festa in cui potrebbe incontrare una persona particolare: un ragazzo complicato, forse sbagliato, che la protagonista sa bene che dovrebbe evitare anche se potrebbe risultarle difficile.

Anna, sulle note di Désolée, si dimostra ancora una volta una cantante che non ha paura di essere se stessa: una ragazza sicura, consapevole, che ama mostrarsi autentica e che non deve chiedere scusa per questo.

Testo di “Désolée”

(Mhm-mhm-mhm)

È la baddie con MILES

(Mhm-mhm-mhm, mhm-mhm-mhm)

Yeah

Mi sono persa dentro questa festa

Ti son venuto a cercare dopo il terzo mescal

Solamente con te non so fare la tosta

Non c’è nessuno che può domare una leonessa

Sto facendo m’ama, non m’ama, non m’ama

Con delle banconote da cinquanta, le lancio tutte in aria

Quando mi chiamavi “mama”, “mama”

Non pensavo che avremmo mandato tutto all’aria

Stasera io non faccio come si deve

Faccio vedere a tutti come si beve

E te lo giuro che non ti scrivo nemmeno

Se ad agosto vedo cadere la neve

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la star (Yeah)

Fammi una pic, vanno bene tutti gli angoli (Delle pics, yeah)

Tutta Dior, sembro una bambola, ah

Vieni a parlarmi tu, non stare lì

Ma fai attenzione, c’è il mio ex che svalvola

Son tutta messa, io non bevo il Nero d’Avola

Ed è il motivo per cui vengono al mio tavolo

Non farti illudere da questo rosa bubblegum

Se mi fai male, giuro che farò il double (On God), yeah

Stasera io non faccio come si deve (Vai)

Faccio vedere a tutti come si beve (Vai)

E te lo giuro che non ti scrivo nemmeno

Se ad agosto vedo cadere la neve (Vai, vai)

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la st– (Yeah)

Di giorno sai che non ti voglio (Nah, nah, no, never)

Ma, quando è notte, io mi attivo

Lo sai bene quello che voglio

Con me non puoi fare il cattivo

Vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te

Non farmi andare in quella modalità

Non ti comportare come fossi un bebè

Se ci incontriamo, non è casualità

Non mi vuoi vedere, allora peggio per te

Chiamare un altro però cosa mi dà?

Io non chiedo scusa, non sono désolée

Dice che dovrei fare meno la star (Star, star, star, star)

(Dovrei fare meno la star)

(Dovrei fare meno la star)