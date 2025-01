Jovanotti torna con Il corpo umano vol.1: canzoni e data di uscita del nuovo album

Fonte: ANSA Jovanotti

Jovanotti non si ferma, nemmeno dopo una pausa obbligata che lo ha visto costretto a prendersi cura di sé. L’iconico cantante romano è pronto a far ballare e cantare ancora con Il corpo umano vol.1, il nuovo disco in uscita che ci avvicina al suo mondo e alla sua visione della vita dopo l’incidente in bicicletta che lo ha visto protagonista nell’estate 2023.

Jovanotti pubblica “Il corpo umano vol.1”

Siamo sempre stati abituati a pensare a Jovanotti come un volto allegro e pieno di vita: un eterno ragazzo giocoso, difficile da tenere fermo, con un corpo che si muove a ritmo di quelle note che da anni sanno entrare nel cuore e nelle gambe dei fan.

Ed e proprio il corpo il tema trainante de Il corpo umano vol.1, il suo ultimo album. Un concentrato di emozioni e sensazioni che per il cantante della capitale suonano come una rinascita dopo un periodo personale difficile causato da quel brutto incidente in bicicletta che lo ha tenuto fermo per diverso tempo.

Fiducioso e pronto a non mollare, Jovanotti è però riuscito a tirare fuori del bello anche in una situazione così complicata: il risultato è un disco attesissimo, di cui Jovanotti ha già regalato qualche piccolo assaggio con il singolo Montecristo e Fuorionda, brani che fanno entrambi parte di un nuovo racconto tutto da scoprire.

Parlando dell’album, il cantante ha raccontato durante la conferenza dedicata al suo ultimo progetto: “Il corpo umano perché è stata la scoperta di questo periodo e, dopo essermi rimesso in piedi, sono arrivate le canzoni. Al corpo non ci pensavo, lo davo per scontato ma poi si è rotto, ho dovuto riaggiustarlo”.

La cover del disco riprende appunto L’allegro chirurgo, gioco per bambini con cui il cantante riesce perfettamente a mixare allegria e tematiche importanti che riprendono i lunghi interventi e le riabilitazioni post incidente.

Tra ballad, testi e brani più movimentati che mixano contaminazioni dall’oriente, dal Mediterraneo e dall’America Latina, il nuovo album, in cui il cantante ha collaborato con produttori come Michele Canova e Dardust, appare come un progetto autentico e libero: una vera e propria rinascita.

Spicca, tra i temi più importanti, l’amore: “L’amore è stato un nutrimento formidabile in questo anno e mezzo. Mi dicevo: ‘comunque vada siamo noi, Francesca, Teresa ed io’. Mi hanno aspettato, accudito, consolato, rassicurato. E allora sono venute canzoni d’amore: avevo quello e non ero pronto per elaborare altro. L’amore è la forza propulsiva non solo della nascita ma anche della rinascita, uno dei temi di questo disco” ha spiegato Jovanotti.

Tracklist e data di uscita de “Il corpo umano vol.1”

Il disco, disponibile ufficialmente da venerdì 31 gennaio 2025, si compone di 15 tracce eterogenee ma legate da un filo che ne delinea una storia. Un progetto attesissimo, che permette ai fan di riascoltarlo prima di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti. Ecco la lista completa delle canzoni: