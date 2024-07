Fonte: IPA Jovanotti

Sono trascorsi 365 anni da quando, dall’altra parte del mondo, Jovanotti è caduto dalla bici. Un incidente banale, ma dalle conseguenze devastanti. Ma Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, non è un tipo che si arrende facilmente. Nonostante il dolore, le operazioni e l’allontanamento forzato dall’amato palco, non si è mai scoraggiato. E adesso è pronto a tornare “più forte di prima”, così come raccontato da un motivante video sui social.

Jovanotti: “Non mollare, andare avanti”

“Il 15 luglio, è esattamente un anno dal botto” così esordisce Jovanotti in un video postato sui propri canali social. Un video in cui si vede il cantautore impegnato in un arduo allenamento in giardino. In sottofondo, il racconto di questo ultimo, intenso anno: “Un anno fa, proprio a quest’ora, volavo dalla bici e mi facevo malissimo, disintegrandomi il femore e una clavicola.” Accadde a Santo Domingo, durante uno dei viaggi in solitaria dell’artista 57enne, da sempre grande avventuriero.

Costretto a essere operato, lontano dall’Italia, è stato sottoposto a “l’operazione fatta male”. Ma dopo sei mesi, per fortuna, “grazie al cielo ho trovato un chirurgo e un’équipe che mi ha rimesso tutto dritto. Tantissimo lavoro, un anno di fisioterapia tutti i giorni, che sta continuando”. Un anno decisamente complesso, ma Lorenzo non si è mai scoraggiato: “La buona notizia per me e per chi mi vuole bene è che sta andando bene, alla fine dell’anno sarò più forte di prima”.

E Jovanotti già pensa a tornare sul palco: “Pronti per tuffarci nelle prove, nei palasport, nei palagiovani, per rivederci. È stato un anno diverso, diciamo inaspettato e pieno di cose. Poi avremo modo di raccontarcele”. Infine, un consiglio ai suoi milioni di follower: “La fisioterapia è importantissima, la motivazione, quello che gli americani chiamano il mindset. Non mollare e andare avanti”.

L’incidente in bici costato 1 milione di guadagni

Le conseguenze dell’incidente hanno costretto Jovanotti a trascorrere un anno intero lontano dal palco. Il grande tour nei palasport di tutta Italia, inizialmente previsto per quest’estate, è stato posticipato al 2025. Il che, ha mostrato un’analisi di Open, è costato parecchio alle due società di pertinenza alle sue attività artistiche. Si stima che il cantautore abbia perso, rispetto all’anno precedente, 6,5 milioni di euro di fatturato e oltre un milione di euro di guadagni.

Negli ultimi 12 mesi, il cantante non ha potuto accettare neppure inviti ad esibizioni sporadiche. Unica eccezione è stata l’esibizione, a sorpresa, alla prima edizione del Festival of the sun di Siena. Il giorno del solstizio d’estate Jovanotti è tornato sul palco, è stata la moglie Francesca Valiani a postare qualche spezzone dell’esibizione sui social.

“Per me quello di questo 2024 è stato un vero inizio in tutti i sensi, perché ho salito i gradini di un piccolo palco con le mie gambe dopo tanti mesi. Non ho ancora recuperato tutto ma la strada è quella buona e in qualche mese di lavoro ce la posso fare, e comunque vedere gente mi fa saltare di gioia. – ha commentato lui – È stato bello rivedere un microfono davanti alla mia faccia e cantarci la gioia di ritrovare facce amiche di fronte a me”.