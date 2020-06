Jovanotti, su Instagram i suoi romantici auguri alla moglie Francesca Valiani

editato in: da

Romantici e travolgenti: sono gli auguri che Jovanotti ha rivolto a sua moglie Francesca Valiani su Instagram. “Buon compleanno amore mio”, ha scritto il cantante, postando uno scatto in cui bacia teneramente la donna della sua vita sul palco. Una foto rara per una coppia che ha vissuto sempre nella più completa privacy, forte di un legame che con il tempo non si è spezzato, ma è diventato più saldo. Alla moglie, Lorenzo Cherubini ha dedicato le sue canzoni più belle ed è lei la “ragazza magica” di cui parla in uno fra i suoi brani più famosi.

I due si conoscono da quando erano piccoli, a unirli il destino, come aveva raccontato qualche tempo fa proprio Francesca. “Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale – aveva svelato -. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”. Poi una storia d’amore che ha ispirato tanti singoli di successo e che non smette di far sognare i fan.

Nel 1998 è arrivata Teresa, unica figlia della coppia, anche lei protagonista di tante canzoni di Jovanotti. Mentre nel 2008 la coppia si è sposata nella Cattedrale Santa Maria Nuova di Cortona, fra rose bianche, con la figlia che suonava il violino. “Non ho mai avvertito le canzoni che ha scritto per me come uno sbandieramento – ha confessato lei qualche tempo fa a Vanity Fair -, per me conservano in fondo un sapore intimo. Dell’essere invidiata che cosa posso dire? Che hanno ragione. Essere amati non è una cosa scontata. Noi, diversamente da tante coppie non note che vivono gli stessi sentimenti, abbiamo solo una dimensione più pubblica. Ci sono fan di Lorenzo che mi odiano con ferocia e altre che amano anche me perché amano lui, per la proprietà transitiva”.

“Io credo nelle affinità profonde – aveva aggiunto Francesca, parlando del “suo” Jovanotti -. Ma questo non vuol dire che sia facile: tutto è stato una conquista. […] Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensiero”.

Lo scatto romantico con la moglie arriva a pochi giorni dall’addio di Jovanotti a un caro amico: Pau Donés, leader dei Jarabe De Palo, morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me – aveva scritto l’artista -. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”.