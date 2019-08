Jovanotti, papà orgoglioso della sua Teresa

editato in: da

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, non è un amante dell’esposizione privata sui social. Ama postare foto dei suoi concerti, degli eventi che organizza e cui partecipa, del suo team. Ma la sua famiglia la tiene perlopiù “nascosta”.

Ogni tanto, però, qualche soddisfazione da genitore appagato e orgoglioso se la toglie. Come in questo caso, in cui ha postato una bella foto in barca, insieme alla figlia 21enne Teresa, mentre la ragazza sta leggendo “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij.

E il commento:

“Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge #dostoevskij ?” “NO!” 😂😁❤️🕺💃 #jovabeachparty (Teresa leggi i russi, le dicevamo con la sua mamma…ok il fantasy, ma anche i russi! Sssosssoddisfazioni da genitore!) #jovabeachparty #backstage @terrywho_cartoons @fravaliani 📸 @maikid

Tantissimi i commenti. Tutti (non uno) positivi, di grande ammirazione e condivisione: “Brava lei è bravi voi genitori a non essere caduti nel tranello della fama ma l’avete spinta a faticare e a migliorarsi giorno per giorno”; “Questo è il frutto di un padre di ‘classe di ferro'”;

“Grande Teresa! E grandi mamma e papa’! @lorenzojova quindi sei anche umano, non solo un supereroe!❤”

D’altronde, come dice il detto: “Chi semina bene, raccoglie solo buoni frutti”