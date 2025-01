Sanremo 2025, il grande annuncio di Carlo Conti: Jovanotti tra i super ospiti

Fonte: IPA Carlo Conti

Il Tg1 delle ore 20:00 non è mai stato così atteso. I telespettatori italiani si sono tutti puntualmente sintonnizati su Rai 1 in attesa del grande annuncio di Carlo Conti. L’ospitata del direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, era stata annunciata ore prima, creando un clima di grande attesa, e il navigato conduttore non ha deluso le aspettative. Conti ha svelato il nome del primo dei superospiti di questa edizione, si tratta di uno dei cantanti più amati d’Italia: il mitico Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Notizia in aggiornamento