I tamburi che suonano come battiti del cuore e una festa che inizia fuori dal Teatro Ariston. È la magia di Jovanotti, che torna sul palco a tre anni dall’ospitata voluta fortemente da Amadeus e nella quale duettò – vincendo – con il suo amico Gianni Morandi. Oggi la sua vita è cambiata profondamente, ma la musica è rimasta al centro delle sue giornate che si sono modificate quando è rimasto vittima di un incidente in bicicletta a seguito del quale ha quasi perso la vita. Il dolore, che ha comunque affrontato col sorriso, appartiene però al passato e la prima serata di Sanremo 2025 è quella giusta per tornare a fare festa.

Jovanotti a Sanremo 2025 con Gianmarco Tamberi

Carlo Conti l’aveva promesso e nulla ha deluso le aspettative. Jovanotti è lì, a un passo dal Teatro Ariston, con una delle sue hit più amate di sempre. L’ombelico del mondo è l’inno della sua rinascita, quella che non pensava nemmeno di dover affrontare visto che era al culmine della sua carriera, ed è quello che lo introduce al Festival di Sanremo 2025 dov’è stato il primo grande super ospite. E ancora, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, I love you baby, Fuorionda e A te prima dell’intervista, la prima della nuova era Conti, sul palco della manifestazione canora.

“San Francesco d’Assisi lo chiamava il mio asino. Fortunatamente viviamo in un mondo in cui possono anche sostituire le ossa, quindi sono molto felice di stare qui”, dice Jovanotti, che presenta sua figlia Teresa a Carlo Conti che gli ricorda però di conoscerla bene. Il pensiero corre subito all’incidente in bicicletta per il quale ha rischiato la setticemia: “Grazie al cielo sono qui ma il viaggio è stato tosto. Già io ero gasato, ma oggi lo sono ancora di più. Le canzoni mi piacciono tutte”, ha sottolineato.

Sul palco di Sanremo arriva anche Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto ed eroe di Parigi 2024 a cui ha partecipato dopo una serie di coliche renali che l’hanno messo in grande difficoltà, e oggi a Sanremo 2025 per parlare del corpo umano. Quello che talvolta di tradisce, ma che ti parla anche nei momenti più difficili in cui tutto diventa scuro. Diventa così il sole che rischiara, anche quando tutto è perduto. Ed entrambi lo sanno molto bene. Nessun ritiro all’orizzonte, malgrado in molti lo temessero, e tra l’euforia della sala ha dato appuntamento a Los Angeles 2028.

Il ricordo di Sammy Basso

Il direttore artistico lo ha presentato come il Festival dell’amicizia ma è più il Festival del ricordo. Quello di Ezio Bosso all’inizio di questa puntata, quello di Fabrizio Frizzi che ha fatto commuovere Antonella Clerici e quello di Sammy Basso, scomparso qualche settimana fa e ospite della kermesse canora proprio negli anni in cui conduceva Carlo Conti.

“Ho pensato di ricordarlo insieme, di salutare i suoi amici e i suoi genitori che ci stanno guardando. Gli piaceva molto venire in braccio con me, pesava quanto una mela”, ricorda Jovanotti guardando la foto di Sammy Basso, che si divertiva a partecipare ai suoi concerti e anche a quelli che ha tenuto sulle spiagge prima dell’incidente. E con Dardust canta Un mondo a parte.