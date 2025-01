Gazzelle annuncia Indi: tracce e data di uscita del nuovo album

Fonte: IPA Gazzelle

Gazzelle è pronto per un nuovo album. Il cantante romano più apprezzato all’interno del mondo indie pop italiano ha annunciato ufficialmente l’uscita di Indi, il suo nuovo, attesissimo disco.

Una rivelazione apprezzatissima dai fan, che già nei giorni precedenti all’annuncio avevano potuto assaporare la notizia attraverso alcuni contenuti condivisi proprio da Gazzelle. Scopriamo insieme la tracklist completa e la data ufficiale di uscita del nuovo album.

Gazzelle pubblica “Indi”, il nuovo album

Momenti di grande impegni e soddisfazioni per Gazzelle. Il cantante romano, che ha saputo farsi conoscere da un pubblico ancora maggiore grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Tutto qui, porta avanti la sua carriera costellata da una poetica intima e romantica.

Per iniziare al meglio il 2025, Gazzelle ha scelto di fare un bellissimo regalo ai suoi fan: l’uscita del suo quinto album in studio anticipato dai singoli Come il pane e Noi no, in rotazione dal 3 gennaio.

Il nuovo disco si intitola Indi: una raccolta di undici canzoni che riaccendono la sua poetica dopo il successo dell’album Dentro, uscito nel 2023. Per anticipare la data di uscita del nuovo disco, il cantante ha condiviso sui suoi social un video che lo ritrae mentre corre su una lunga strada sterrata seguito da una serie di persone. Un cappellino rosso e un’atmosfera che richiama immediatamente uno dei momenti più belli del film Forrest Gump.

A corredo del video, la voce del cantante che recita: “Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento oppure come la forma senza forma delle nuvole, quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

L’annuncio ha ovviamente acceso la curiosità e l’entusiasmo dei fan, che hanno riempito il post di commenti in cui veniva richiesta a gran voce la data ufficiale di uscita del suo ultimo progetto. Un’aspettativa che Gazzelle non ha deluso: qualche giorno dopo, il post con il giorno d’uscita, il 24 gennaio 2025, i titoli delle tracce e la cover ufficiale dell’album.

“Indi”, le tracce del nuovo album di Gazzelle

Già dall’annuncio della sua uscita, Indi si preannuncia un disco denso di significato. La cover, che mostra una formica sdraiata su sfondo bianco, rappresenta, come spiegato dallo stesso Gazzelle, un percorso solido costruito negli anni: un viaggio fatto di sensazioni fotografate per mezzo di immagini nitide.

Nell’attesa di poterla ascoltare, ecco la tracklist completa di Indi:

Piango anche io

Grattacieli meteoriti gli angeli

Noi no

Stammi bene

Come il pane

Da capo a 12

Foglie

Il mio amico si sposa

Tutto qui

Mezzo secondo

Non lo sapevo

L’uscita dell’album anticipa anche due incredibili concerti che Gazzelle ha programmato per l’estate del 2025: il primo lo vedrà esibirsi al Circo Massimo di Roma, sua città natale, il 7 di giugno, mentre il secondo, quello del 22 giugno, farà cantare lo Stadio San Siro di Milano.