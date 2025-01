Noi no, testo e significato del nuovo singolo di Gazzelle

Fonte: IPA Gazzelle

Un 2025 iniziato col botto per Gazzelle, che pubblica a sorpresa Noi no, il suo nuovo singolo. Pronto ad animare il nuovo anno con due enormi date a Milano e a Roma, il cantante rende felici i fan con un pezzo denso di nostalgia dolce amara. Ecco testo e significato del pezzo.

“Noi no”, significato della canzone di Gazzelle

Ricordi vividi come fotografie anni ’90 quelli raccontati da Gazzelle in Noi no, il nuovo singolo uscito a sorpresa e disponibile in radio e sulle piattaforme dal 3 gennaio.

Un pezzo, prodotto da Federico Nardelli, che dopo Come il pane, singolo presentato durante X Factor che ha chiuso di fatto il suo 2024, ci riporta ad atmosfere nostalgiche e musicalità docili tipiche del cantautore romano.

Il testo del singolo racconta quelle sensazioni nostalgiche riportate alla mente da tanti piccoli frammenti di ricordi: una quotidianità difficile da dimenticare che, nonostante si senta la necessità di provare a riviverla, lascia una sorta di amarezza nel cuore.

La pubblicazione del brano ha acceso un’incredibile entusiasmo nei fan di Gazzelle, che aveva già regalato qualche piccolo spoiler dell’uscita di Noi no sui social e non solo: prima alcune frasi della canzone per le strade di Roma e Milano, città in cui è pronto a esibirsi nel 2025, poi un video TikTok in cui alcuni suoi sosia cantavano una parte del pezzo.

Parlando della canzone, il cantante ha raccontato: “L’ho scritta un anno fa, in autunno, mentre cambiavo casa e aprivo uno ad uno tutti i vari scatoloni dove c’erano un sacco di cose, per lo più inutili, che mi portavo dietro da diversi anni. Aprendo ogni scatola mi sono reso conto che c’era così tanta roba da buttare o da regalare, così tanto tempo perduto, così tante energie sprecate, rimorsi, rimpianti, e pupazzetti strani.. insomma c’era davvero di tutto. Di tutto, tranne noi. Chissà dove siamo finiti… forse in un camion dei traslochi, forse ad una festa a cui non eravamo stati invitati, forse dentro a un sabato. Oppure chissà, forse siamo ancora qui anche se non ci siamo più”.

“Noi no”, testo del singolo di Gazzelle

Quante volte hai visto andarsene

La felicità

E il 2017 sai

Non ritornerà

ma io voglio solo scomparire

Nei tuoi occhi, come il Tevere

Che non smettono mai di coprire

Chissà sotto che c’è

Chissà sotto che c’è

E tuo padre che si fa una canna

Mi fa sentire solo più vecchio

Mentre il mondo non vuole dormire

Penso solo a noi

Che eravamo belli come l’imbrunire

Come film degli anni 90

Come caschi in testa pieni di adesivi

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no

Quante facce tristi ridono

Che felicità

E se piove tutti piangono

Chiusi in macchina

Il tuo cane che mi fa le feste

Mi fa capire che ormai ti ho perso

E mentre il sole non vuole più uscire

penso “neanche noi“

Che eravamo belli come l’imbrunire

Come film degli anni 90

Come caschi in testa pieni di adesivi

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no

Siamo figli di cuori ammalati

Persi per sempre dentro un sabato

Che non finisce mai

E non cresciamo mai

Possiamo solamente vivere

Vivere

Vivere

Vivere

Come una domenica calma

Come guardare da dietro una tenda

Qualcuno che da una festa

E noi no

Noi no

Noi no