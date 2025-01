Coez torna con Mal di te, testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Coez

Coez torna alle origini e lo fa con Mal di te, il suo nuovo singolo. Un pezzo che riaccende la sua musicalità e che anticipa un nuovo album, il settimo in studio, in cui annuncia il suo ritorno con i piedi per terra dopo un periodo in cui si è sentito “volare”. Ecco testo e significato del pezzo.

Coez, significato di “Mal di te”

Un nuovo inizio, o forse solo un ritorno a ciò che è stato, per Coez. Il cantante, che ha siglato successi incredibili con canzoni come La musica non c’è e Faccio un casino, è tornato a far emozionare i fan con un nuovo singolo dal titolo Mal di te.

Il pezzo, in rotazione musicale dal 17 gennaio 2025, arriva dopo Lovebars, album in collaborazione con Frah Quintale, e anticipa un nuovo disco in uscita questa primavera.

Il cantante ha annunciato l’uscita di Mal di te con un piccolo spezzone di video che lo vede in aeroporto, spiegando di voler tornare, in un certo senso, alle origini: “Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro”.

Una volontà che si sente forte e chiara all’interno del nuovo pezzo: Mal di te, scritto dallo stesso Coez e prodotto da Esseho e Valerio Smordoni, appare come un brano intimo e nostalgico, dominato da chitarre e piano in una chiave pop dai cenni romantici.

Il testo del pezzo racconta una sensazione di rimpianto e nostalgia ripensando a una relazione finita che lascia un vuoto lacerante: il protagonista gira per la città, cercando di ragionare sui propri errori in un sentimento che non lo lascia riposare nemmeno di notte.

Parlando del pezzo e dell’album in uscita, Coez ha raccontato in un’intervista: “È come se fosse il mio ritorno da Volare, che è il disco precedente, ed è stato un disco un po’ sospeso in cui sono stato molto appresso alla parte del sound, dei testi un po’ fumosi. Descriveva appieno il momento che stavo vivendo e adesso mi sembra di essere un po’ ritornato coi piedi per terra, anche perché quello veniva dopo due dischi di grande successo dove io ho vacillato un attimo”.

“Mal di te”, testo della nuova canzone di Coez

Non te ne saresti

Mai andata

Senza fare rumore

Oggi ti vesti

Di un nuovo colore

È un sabato morto

Se lo vedo passare

Dentro un solo locale

Siamo gli stessi

Che si vive una volta

E fa male

E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare

Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai

Esco per comprare

Qualcosa da mangiare

Il mio umore fa a schiaffi

Con le luci di Natale

Io che faccio le radiografie

Ai sentimenti per non sbagliare

Tu invece hai il coraggio

Di chi si butta

Di testa in mare

E quando la notte viene giù

Però orizzontale

Abbiamo sempre qualcosa

Da farci perdonare

Se avessi imparato

Da uno sbaglio ogni volta

Sarei davvero ricco

Continuo a cercare

Tutte le risposte

Scritte sul soffitto

E mi rigiro la notte

Che mal di te

Come fare a botte

Contro di me

Con le parole quanti danni fai

È da una vita che mi vedi andare

Tornare indietro con un pugno

Di sabbia per riempire il tempo