IPA "Brutta storia", testo e significato del nuovo singolo di Emma

Emma è tornata: la cantante pubblica Brutta storia, il nuovo singolo in cui racchiude il racconto di una storia d’amore senza filtri: dolce, complicata, vera.

E, nel farlo, l’ex vincitrice di Amici torna a ballare sulle note in modo tutto suo: con quella forza e autenticità che da sempre la caratterizzano, trasformando emozioni delicate e ferite profonde in musica che ti entra dentro. Qui, il testo e il significato del pezzo.

“Brutta storia”, significato della canzone di Emma

Con Brutta storia, Emma sembra volerci portare direttamente nella stanza dei suoi pensieri più intimi. La canzone racconta un rapporto di amore, con tutto quello che comporta: desiderio, nostalgia, confusione, piccole fragilità che si fanno grandi.

Il testo del nuovo singolo, disponibile dal 3 ottobre 2025, è un viaggio tra ricordi e dettagli quotidiani che diventano emotivi: dalle sigarette fumate senza l’altro, a una pioggia in motorino, a un locale ormai lontano, passando per momenti di vicinanza e distacco.

C’è la voglia di restare, il dolore di separarsi, la confusione di chi ama e non sa dove andare, e quella sensazione di malinconia che resta anche nei gesti più piccoli.

Il brano segna un nuovo capitolo della sua musica, un momento in cui la voce di Emma si fa più libera e profonda e si mescola con il sound pop e il cantautorato con naturalezza, senza mai sembrare artificiale.

Dietro la magia del pezzo, oltre a Emma, ci sono Olly e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod). E nelle parole stesse di Emma, quelle pubblicate sui social poco prima dell’uscita, si sente il cuore della canzone: “Le storie d’amore più vere sono quelle che restano chiuse in una stanza nella nostra testa.”

“Brutta storia”, il testo

Fare piani ormai che senso ha

Se alla fine

Che sia un giorno, un mese, un’ora

Che sarà di noi

Va a capire

A me

A me andrebbe bene pure qua tra la porta e le scale

O come un anno fa nel locale caldaie

Dopo una pioggia in motorino

Da Milano a un bosco

Tornassi indietro te lo dico

Che sono qui ma quando torni, quando

(Siamo stati bene, siamo stati male)

Siamo stati solo di passaggio

(Siamo stati insieme, solo un freddo cane)

Quella notte lì dal benzinaio

Sotto casa, sotto sopra, solo e sola

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Fare bene ormai che senso ha

Se mi vuoi tradire

Se comunque non m’importa

Che sia un giorno, un mese, un’ora o un anno fa

Tu me lo devi dire

Me lo devi e basta

O rimani o scappa

Che a me andrebbe bene qua

Tra il divano e le piante

Una mano là

E ora tra le tue ansie

Sotto la pioggia in motorino

Non mi hai mai risposto

Quando ci penso

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Piango perché io

Senza di te

E tu senza di me

Brutta storia

Quante sigarette

Che ho fumato

Io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Di quelle che non scordi mai

Te le ritrovi addosso

Piangi sempre

Non le conterai

Le tue sigarette

Che ho fumato io senza di te

E tu senza di me

Mal di gola

Brutta storia

Che sono qui ma quando torni, quando